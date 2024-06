Seiko dévoile la Presage Arita Porcelain Concentric – Une montre à cadran en porcelaine d’une élégance intemporelle !

Seiko enrichit sa ligne Presage avec un nouveau modèle d’exception : la Presage Arita Porcelain Concentric. Cette montre raffinée arbore un cadran en porcelaine blanche, mettant en lumière le savoir-faire horloger de la marque japonaise et son attachement à l’artisanat traditionnel.

Un hommage à l’art de la porcelaine d’Arita

La Presage Arita Porcelain Concentric tire son nom de la petite ville d’Arita, située dans la région de Kyushu, sur la côte sud-ouest du Japon. Cette localité est réputée pour sa production de porcelaine de haute qualité, et c’est cet artisanat d’exception que Seiko a choisi de mettre à l’honneur avec cette nouvelle référence.

Le cadran blanc en porcelaine de la Presage Arita Porcelain Concentric se distingue par :

Un motif concentrique en creux au centre

Un compteur des secondes à 6 heures

Des aiguilles et des index bleus contrastants

Le travail de la porcelaine étant d’une grande complexité, ces détails témoignent de l’expertise remarquable des artisans de Seiko et de leur maîtrise de cet art ancestral.

Un boîtier élégant abritant un mouvement de précision

Avec son diamètre de 40,6 mm, la Presage Arita Porcelain Concentric s’adaptera à tous les poignets. Son boîtier en acier inoxydable est équipé d’un verre saphir bombé traité antireflet et d’un fond vissé transparent, permettant d’admirer le mouvement mécanique qui anime la montre.

La Presage Arita Porcelain Concentric est dotée du calibre automatique 6R5H développé par Seiko. Ce mouvement de précision offre une réserve de marche confortable de 72 heures, garantissant une autonomie optimale au poignet. Avec son étanchéité de 10 ATM, cette montre vous accompagnera en toute sérénité dans vos activités quotidiennes.

Un bracelet en acier pour une harmonie parfaite

Pour compléter le look épuré et intemporel de la Presage Arita Porcelain Concentric, Seiko a opté pour un bracelet en acier inoxydable assorti au boîtier. Ce choix renforce l’élégance discrète de cette montre, tout en lui assurant une tenue confortable au poignet.

Une édition exclusive disponible en précommande

La Seiko Presage Arita Porcelain Concentric est proposée au prix de 1 720 £ (environ 2 191 $ US) et est actuellement disponible en précommande sur le site web de Seikoboutique. Cette édition exclusive ravira les amateurs de belle horlogerie et les passionnés d’artisanat traditionnel, qui apprécieront le mariage harmonieux entre le savoir-faire horloger de Seiko et l’art délicat de la porcelaine d’Arita.

Avec la Presage Arita Porcelain Concentric, Seiko nous offre une création horlogère d’exception, alliant tradition et modernité dans un écrin d’une grande finesse. Une montre qui incarne avec brio l’esprit de la série Craftsmanship de la marque, célébrant l’héritage horloger japonais et l’excellence de ses artisans.