Seiko dévoile la nouvelle Presage Craftsmanship SPB447J1 avec cadran en laque Urushi et fonction GMT

Seiko continue de célébrer l’artisanat japonais avec une nouvelle montre dans sa série Presage Craftsmanship. Cette fois, la référence SPB447J1 se distingue par l’ajout d’une fonction GMT, une première dans cette collection, permettant au porteur de suivre simultanément deux fuseaux horaires. Associée à un cadran en laque urushi, cette montre incarne parfaitement le mariage entre tradition et fonctionnalité moderne.

Un cadran en laque urushi : hommage à une tradition ancestrale

La laque urushi est une matière prisée au Japon depuis des siècles, utilisée notamment pour la fabrication d’ustensiles et de bols en raison de sa durabilité et de son éclat. Dans cette nouvelle montre, Seiko adopte une approche innovante en fusionnant le métal et la laque pour créer un cadran d’une profondeur et d’un lustre remarquables. Sous la supervision du maître laqueur Isshu Tamura, chaque cadran est minutieusement réalisé selon un processus traditionnel. Des couches de laque sont appliquées et polies plusieurs fois pour obtenir cet effet lisse et brillant, propre à la technique Kanazawa.

Le fond noir intense du cadran est subtilement rehaussé de tons dorés, visibles sur la main GMT ainsi que sur l’échelle des 24 heures autour du bord du cadran. Ce contraste, tout en finesse, donne un aspect à la fois luxueux et discret. La trotteuse, ainsi que les aiguilles des heures et des minutes, sont polies pour refléter la lumière, garantissant une lisibilité optimale. Les index blancs en relief viennent parfaire ce design sophistiqué.

Fonction GMT et design élégant

La véritable innovation de cette Seiko SPB447J1 réside dans son cadran intégrant une fonction GMT, qui permet de suivre deux fuseaux horaires. L’aiguille GMT en forme de pinceau, allongée et dorée, se déplace élégamment jusqu’au bord du cadran, offrant une grande précision. L’échelle des 24 heures permet une lecture claire et intuitive, rendant cette montre non seulement belle, mais aussi pratique pour les voyageurs fréquents ou ceux qui travaillent avec des partenaires internationaux.

La montre comprend également un guichet de date à 3 heures, avec des chiffres blancs sur fond noir, parfaitement intégrés dans le design global pour ne pas perturber l’harmonie du cadran.

Boîtier robuste et mouvement fiable

Le boîtier en acier inoxydable de 40,2 mm de diamètre et de 12,4 mm d’épaisseur est recouvert du traitement Super Hard Coating de Seiko, garantissant une résistance accrue aux rayures. Comme il est typique des montres de la marque japonaise, la SPB447J1 est étanche jusqu’à 100 mètres, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses occasions.

Le cœur de cette montre est le calibre automatique 6R54, qui peut être admiré à travers le fond transparent du boîtier. Ce mouvement offre une réserve de marche confortable de trois jours et affiche une précision de +25 à -15 secondes par jour. De plus, la montre résiste aux champs magnétiques jusqu’à 4 800 A/m, assurant une fiabilité à toute épreuve dans des environnements variés.

Confort et élégance du bracelet en cuir

La montre est accompagnée d’un bracelet en cuir de veau sombre, souple et confortable, qui complète parfaitement le design raffiné du cadran. Le bracelet est doté d’une boucle triple avec un système de déploiement à poussoir, garantissant sécurité et facilité d’utilisation.

Prix et disponibilité

La Seiko Presage Craftsmanship SPB447J1 est proposée au prix de 1 750 €. Compte tenu de l’artisanat impliqué dans sa fabrication et des fonctionnalités modernes comme le GMT, cette montre représente un excellent choix pour les collectionneurs et amateurs de montres qui apprécient la beauté du savoir-faire japonais.