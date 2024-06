Seiko dévoile deux nouvelles montres Prospex Marinemaster 1965 Diver’s re-interpretation dans des coloris vert eau et bleu marine !

Après avoir récemment présenté trois chronographes solaires Prospex, la marque japonaise Seiko revisite son tout premier modèle de montre de plongée des années 60 avec deux nouvelles références Marinemaster. Ces montres rendent hommage à la légendaire « Marinemaster » portée par les membres de l’expédition japonaise en Antarctique entre 1966 et 1969.

Un design fidèle à l’originale avec des améliorations modernes

La Prospex Marinemaster 1965 Diver’s Re-Interpretation, comme son nom l’indique, réinterprète fidèlement les proportions et l’élégance de la montre originale, tout en y apportant des raffinements modernes. Seiko a su capturer l’essence de cette pièce iconique tout en l’adaptant aux exigences des plongeurs d’aujourd’hui.

Disponibles en deux coloris, Vert Eau et Bleu Marine, ces nouvelles montres arborent leur teinte éponyme sur un cadran texturé qui rappelle les profondeurs océaniques. La version Vert Eau s’accompagne d’une lunette noire, tandis que la Bleu Marine est complétée par une lunette assortie.

Une lisibilité optimale jusqu’à 200 mètres de profondeur

À l’instar de la montre originale dont elle s’inspire, la Prospex Marinemaster 1965 Diver’s Re-Interpretation arbore des index enduits de Lumibrite, assurant une lisibilité optimale même dans les environnements sous-marins les plus sombres, jusqu’à 200 mètres de profondeur.

Cette technologie brevetée par Seiko permet aux plongeurs de lire l’heure en toute circonstance, un critère essentiel pour la sécurité lors des explorations sous-marines. La luminosité et la longévité de la Lumibrite surpassent de loin celles des peintures luminescentes classiques.

Un mouvement automatique haute performance

Au cœur du boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm de diamètre bat le calibre automatique 6L37, offrant une réserve de marche conséquente de 45 heures. Ce mouvement, développé par Seiko, allie précision, fiabilité et robustesse, des qualités indispensables pour une montre de plongée.

Le choix d’un mouvement automatique haut de gamme témoigne de l’engagement de Seiko à offrir des montres de plongée performantes et durables, capables de résister aux conditions les plus extrêmes.

Une pièce exclusive disponible en pré-commande

Les deux variantes de la Prospex Marinemaster 1965 Diver’s Re-Interpretation sont proposées au prix de 2 930 £ (environ 3 748 $) et sont actuellement disponibles en pré-commande sur le site web britannique de Seiko.

Cette édition limitée risque de séduire aussi bien les passionnés de montres vintage que les amateurs de montres de plongée modernes. En alliant héritage et innovation, Seiko prouve une fois de plus son expertise inégalée dans le domaine des montres de plongée.

Avec son design emblématique, sa lisibilité exceptionnelle et son mouvement automatique haute performance, la Prospex Marinemaster 1965 Diver’s Re-Interpretation s’impose comme un choix de premier ordre pour les plongeurs exigeants et les collectionneurs avertis. Ne manquez pas l’occasion de vous procurer cette pièce exclusive qui rend hommage à l’une des montres de plongée les plus légendaires de Seiko !