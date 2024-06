Seiko dévoile deux nouvelles montres Astron GPS Solar en édition limitée inspirées des nuits étoilées

Seiko vient de présenter deux nouvelles montres Astron GPS Solar en édition limitée, les références SSJ027 et SSH157. Inspirées par la beauté des nuits étoilées, ces garde-temps allient une construction en titane, des cadrans texturés bleu clair, des boîtiers angulaires et des bracelets intégrés. Si elles partagent de nombreux éléments de design, chacune propose sa propre gamme de fonctionnalités.

Des cadrans bleu clair ornés d’un motif étoilé

Les cadrans moulés bleu clair des deux montres sont transparents, permettant à la lumière de pénétrer pour charger le mouvement. Ils sont décorés d’un élégant motif étoilé, rappelant la voûte céleste. Cette surface inspirée du ciel est rehaussée de détails noirs, comme le rehaut et les sous-cadrans. Sans surprise, les index et les aiguilles sont enduits de la luminescence LumiBrite de Seiko, garantissant une lisibilité optimale même dans l’obscurité.

Seiko Astron GPS Solar SSJ027 : une montre épurée et fonctionnelle

La référence SSJ027 est la plus simple des deux, s’inscrivant dans la nouvelle génération de montres Astron GPS Solar introduite en 2023. Comme les itérations précédentes, l’Astron SSJ027 arbore un boîtier en titane de 41,2 mm de diamètre, 48,6 mm de longueur et 12 mm d’épaisseur. Le matériau bénéficie de ce que Seiko appelle un « revêtement super-dur » pour résister aux rayures. La lunette facettée met en valeur le mélange de finitions brossées et de côtés polis. Selon Seiko, le centre de gravité bas de la montre assure un confort optimal au poignet.

Le cadran de la SSJ027 accueille un trio d’aiguilles centrales, un guichet de date à 3 heures et un sous-cadran multifonction à 8 heures. Ce sous-cadran affiche le processus de réception des satellites GPS, l’état de charge de la montre, la réception des données de seconde intercalaire et le mode vol. Sous le cadran se trouve le mouvement solaire GPS Calibre 3X62, offrant environ 6 mois d’autonomie avec une charge complète et deux ans en mode économie d’énergie. D’une simple pression sur le poussoir inférieur situé à droite du boîtier, le mouvement permet à l’utilisateur de recevoir un signal GPS (avec un ensoleillement approprié) pour régler automatiquement l’heure et la date. Il existe également un mode vol pour empêcher la montre de recevoir des signaux. En l’absence de signaux GPS, la déviation de précision de l’Astron SSJ027 est de ±15 secondes par mois et son calendrier perpétuel restera correct jusqu’à l’an 2100.

Seiko Astron GPS Solar Dual-Time Chronograph SSH157 : une montre multifonction sophistiquée

Passons maintenant à la SSH157, une version plus complexe ajoutée à la collection Seiko Astron GPS Solar Dual-Time Chronograph lancée début 2024. Le boîtier en titane traité super-dur mesure 43,3 mm de diamètre, 13,4 mm d’épaisseur et 49,5 mm de longueur. Il est équipé d’un verre saphir à double courbure et d’une lunette en céramique noire assortie aux deux poussoirs noirs et à la couronne de remontoir noire.

Le cadran de l’Astron GPS Solar Dual-Time Chronograph SSH157 comprend le totalisateur des 1/20e de seconde du chronographe à 12 heures et l’affichage du double fuseau horaire à 6 heures, qui se transforme en compteur 12 heures lorsque le chronographe est en action. Le sous-cadran à 9 heures indique le jour, ainsi que la réserve de marche et le mode actuel. Le guichet de date circulaire est niché entre 4 et 6 heures, à côté du petit sous-cadran AM/PM.

Parmi les autres fonctionnalités offertes par la montre, citons le récepteur de signal GPS, le réglage automatique de l’heure d’été et la fonction de fuseau horaire mondial. La version abrégée du manuel en ligne compte 22 pages, illustrant à quel point la SSH157 est riche en fonctionnalités. Cette multitude de fonctions est rendue possible grâce au mouvement solaire GPS Calibre 5X83, qui offre la même autonomie de six mois, le mode économie d’énergie de deux ans et la précision de ±15 secondes par mois que le Calibre 3X62 mentionné précédemment.

Des montres élégantes et robustes, disponibles en édition limitée

Les deux montres Astron Solar GPS SSJ027 et SSH157 sont dotées de bracelets intégrés en titane et de fermoirs à trois volets avec bouton-poussoir. De plus, l’étanchéité est de 100 mètres pour les deux modèles. Je trouve que le cadran bleu clair étoilé adoucit l’aspect robuste de ces montres multifonctions, un peu comme un jean clair peut atténuer la sévérité d’un blazer noir. Naturellement, l’effet du cadran est particulièrement remarquable sur la SSJ027, plus simple, étant donné qu’il y a moins de sous-cadrans et d’affichages pour le masquer. Selon Seiko, l’apparence du cadran change en fonction de l’angle de vue. Je ne peux pas le confirmer tant que je n’en ai pas vu un en métal, mais à en juger par les photos, je peux imaginer que la couleur passe d’un ton plus clair à un ton plus foncé avec les mouvements du poignet.

Les deux montres sont proposées en édition limitée à 1 500 exemplaires chacune et seront disponibles chez certains détaillants Seiko à partir de juillet 2024. L’Astron Solar GPS SSJ027 sera vendue au prix de 2 200 $ US, tandis que l’Astron Solar GPS Dual-Time Chronograph SSH157 sera proposée à 2 500 $ US. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la marque.