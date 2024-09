Seiko bouleverse le monde de la plongée : les nouvelles Marinemaster qui vont faire trembler l’horlogerie suisse

Le géant japonais Seiko vient de frapper un grand coup dans l’univers des montres de plongée haut de gamme. Avec l’introduction des nouvelles Prospex Marinemaster SLA077 et SLA079, la marque redéfinit les codes de sa légendaire collection. Ces nouveautés soulèvent des questions passionnantes sur l’évolution de l’identité Marinemaster et pourraient bien bousculer le marché des montres de plongée de luxe.

L’héritage Marinemaster : une histoire de passion et d’innovation

La lignée Marinemaster occupe une place particulière dans le cœur des passionnés de Seiko. Tout a commencé avec la SBDX001, une montre qui s’est rapidement imposée comme une référence incontournable. Inspirée de la mythique 6159-7001 de 1968, la SBDX001 incarnait l’excellence technique et le design iconique de Seiko en matière de plongée.

L’an dernier, Seiko a surpris son monde en introduisant une nouvelle série Marinemaster basée sur un design totalement différent, s’inspirant cette fois de la 62MAS de 1965. Ce changement de cap a suscité de nombreuses réactions dans la communauté horlogère.

Les SLA077 et SLA079 : le retour aux sources de la Marinemaster

Avec les nouvelles Prospex Marinemaster SLA077 et SLA079, Seiko opère un retour spectaculaire aux racines de la collection. Ces modèles s’inscrivent dans la lignée des réinterprétations modernes de la plongeuse de 1968, tout en portant fièrement l’appellation Marinemaster sur leur cadran.

Caractéristiques principales :

Boîtier en acier inoxydable de 42,6 mm de diamètre

de diamètre Longueur de corne à corne : 49,6 mm

Épaisseur : 13,4 mm

Étanchéité jusqu’à 300 mètres

Mouvement automatique 8L35

Prix : 3 000 €

Un design qui marie tradition et modernité

Le boîtier des SLA077 et SLA079 reprend les lignes caractéristiques de la 6159-7001, avec ses angles vifs et ses cornes distinctives. Ce design, bien qu’inspiré des années 60, reste d’une pertinence et d’une efficacité remarquables aujourd’hui.

La couronne positionnée à 4 heures, signature de la série, est présente sur ces nouveaux modèles. Bien que son emplacement puisse sembler inhabituel, l’expérience montre qu’elle ne gêne pas au porté.

Deux déclinaisons pour deux ambiances distinctes

La SLA079 arbore un cadran noir texturé associé à une lunette noire en acier traité. Les index appliqués sont remplis d’un Lumibrite vert clair, assurant une excellente lisibilité dans l’obscurité. Le guichet de date, ton sur ton, s’intègre discrètement entre 4 et 5 heures.

La SLA077, quant à elle, opte pour un cadran blanc texturé contrastant avec des index noirs, également remplis de Lumibrite vert clair. Elle partage la même lunette noire que sa sœur, créant un contraste saisissant avec le cadran clair.

Un bracelet alliant confort et robustesse

Les deux montres sont équipées d’un bracelet en acier à cinq maillons. Cette conception, qui peut sembler similaire aux bracelets à trois maillons courants sur les montres de plongée, se distingue par ses fines pièces polies qui sont en réalité des maillons séparés. Ce design promet un excellent équilibre au poignet.

Le fermoir déployant est doté d’un verrou de sécurité, de trous de micro-ajustement et d’une extension pour combinaison de plongée. Si la qualité est au rendez-vous, ce bracelet pourrait bien être l’un des points forts de ces nouvelles Marinemaster.

Un positionnement stratégique dans la gamme Seiko

Avec un prix fixé à 3 000 €, ces nouvelles Marinemaster se positionnent comme les héritières légitimes de la SBDX001. Elles représentent une modernisation de ce modèle emblématique, conservant l’essence de son design tout en intégrant les dernières avancées technologiques de Seiko.

Il semble que Seiko ait choisi d’utiliser le nom Marinemaster pour désigner ses montres de plongée Prospex les plus exclusives, s’inspirant des grands classiques de la marque. Cette stratégie, bien que potentiellement déroutante pour les puristes, permet de mettre en valeur le riche héritage de Seiko dans le domaine des montres de plongée.

L’avenir de la collection Marinemaster

L’introduction de ces nouveaux modèles soulève des questions passionnantes sur l’évolution future de la collection Marinemaster. Seiko semble adopter une approche plus flexible, permettant à différents designs de coexister sous la bannière Marinemaster.

Cette stratégie pourrait permettre à la marque de toucher un public plus large, tout en conservant l’essence de ce qui a fait le succès de la Marinemaster. Il sera fascinant d’observer comment les amateurs de la marque réagiront à cette évolution et si ces nouveaux modèles parviendront à s’imposer comme les dignes successeurs de la légendaire SBDX001.

Avec ces nouvelles Marinemaster, Seiko prouve une fois de plus sa capacité à innover tout en respectant son héritage. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de plongée performants, elles sont aussi le témoignage de l’évolution constante d’une marque qui ne cesse de repousser les limites de l’horlogerie.