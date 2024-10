Scandale horloger : La nouvelle Patek Philippe Cubitus divise les collectionneurs avec son design controversé à 80 000€

Une fuite médiatique, des collectionneurs sous le choc et un design qui fait débat : la nouvelle collection Cubitus de Patek Philippe, première ligne inédite depuis 25 ans, crée la sensation dans l’univers de la haute horlogerie. Une révélation fracassante qui bouscule les codes de la manufacture genevoise.

Une révélation chaotique qui enflamme la toile

La collection Cubitus devait marquer l’histoire de Patek Philippe. Elle y est parvenue, mais pas comme prévu. Une fuite dans le magazine Fortune a dévoilé prématurément la nouvelle création, provoquant une onde de choc dans la communauté horlogère. Les réactions sont si intenses que des vidéos YouTube entières questionnent l’authenticité de la montre. Même les collectionneurs chevronnés doutent, certains suspectant une stratégie marketing orchestrée.

La référence 5822P : entre tradition et audace

La Cubitus référence 5822P en platine affiche des dimensions imposantes de 45 millimètres par 9,6 millimètres. Commercialisée à 80 000€, elle arbore un cadran bleu marine aux rayures horizontales caractéristiques, rappelant la mythique Nautilus. Les aiguilles des heures et minutes, la minuterie perlée et les index – plus anguleux et prononcés – évoquent clairement son illustre aînée. Un diamant baguette, signature des Patek en platine, orne la carrure, soulignant le caractère distinctif de cette pièce.

Une architecture révolutionnaire

Le boîtier octogonal adopte des angles plus marqués que la Nautilus, créant une esthétique brutaliste inédite. Les observateurs y voient un mélange audacieux entre Nautilus, Gerard Charles et Cartier Santos Dumont. La grande date à 12 heures marque une rupture visuelle significative. Le bracelet, composé d’un matériau composite ultra-résistant avec motif textile, remplace le bracelet platine initial jugé trop lourd.

Un calibre d’exception protégé par six brevets

Le calibre 240 PS CI J LU, dérivé du 240PS IRM CLU, représente une prouesse technique majeure. Il synchronise le changement de la grande date, des phases de lune et du jour en 18 millisecondes. Six brevets protègent ses innovations : frein tangentiel, mécanisme à double ressort, correcteur flexible, ressort bifonction, platine flexible et mécanisme de positionnement. Une mécanique sophistiquée qui garantit un alignement parfait des chiffres et la correction des indications à tout moment.

Une gamme complète pour tous les amateurs

Deux autres modèles complètent la collection. La référence 5821/1A en acier (41 000€) arbore un cadran vert olive, tandis que la référence 5821/1AR (61 000€) marie acier et or rose 18 carats avec un cadran bleu marine. Ces teintes, déjà présentes sur les collections Nautilus et Aquanaut, s’inscrivent dans la continuité stylistique de la marque.

Une stratégie commerciale maîtrisée

Thierry Stern, président de Patek Philippe, assume pleinement les similitudes avec la Nautilus. La production limitée et la distribution sélective garantissent l’exclusivité de la collection. Les premiers exemplaires sont réservés aux collectionneurs VIP et aux clients privilégiés des détaillants. Une approche qui maintient la désirabilité et la rareté, marques de fabrique de la manufacture genevoise.