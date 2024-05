Samsung va révolutionner le marché des montres connectées avec de nouveaux modèles premium et l’innovante Galaxy Ring !

Le géant coréen Samsung a créé la surprise en annonçant dans son dernier rapport trimestriel le lancement prochain de nouvelles montres connectées haut de gamme, ainsi que de la très attendue Galaxy Ring. Une offensive majeure sur le marché des wearables, portée par l'essor de l'intelligence artificielle. Décryptage de cette stratégie visionnaire.

Samsung mise sur l'IA pour propulser ses wearables

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans l'univers des montres connectées. Alors qu'on attendait surtout des rumeurs et des fuites sur ses futurs produits, Samsung a choisi de prendre tout le monde de court en officialisant dans son rapport trimestriel destiné aux investisseurs l'arrivée prochaine de nouvelles montres connectées « premium », en plus de la très attendue Galaxy Ring.

Le mastodonte sud-coréen a précisé que ces lancements s'inscrivaient dans le cadre de sa stratégie d'expansion de ses efforts dans l'intelligence artificielle, baptisée Galaxy AI, à l'ensemble de ses « produits phares ». Une manière de souligner l'importance croissante de l'IA générative dans l'électronique grand public, et la volonté de Samsung d'en être un acteur majeur.

Une Galaxy Ring pour bousculer le marché des wearables

La future Galaxy Ring était certainement l'annonce la plus inattendue de ce rapport. Présentée par Samsung comme une bague intelligente bourrée de capteurs de santé, mais dépourvue d'écran, elle sera positionnée comme une alternative aux smartwatches traditionnelles, dans la lignée de l'Oura Ring qui a créé ce marché de niche.

Samsung avait déjà évoqué ce projet en janvier dernier, le présentant comme une étape supplémentaire vers « l'engagement multi-appareils ». Comprendre : la création d'un écosystème complet d'objets connectés, à la manière de ce qu'a réussi Apple avec son triptyque gagnant iPhone / Apple Watch / AirPods.

Un pari audacieux pour Samsung, qui devra convaincre du réel intérêt d'un tel appareil au quotidien

La Galaxy Ring misera sur la discrétion de son format et une batterie longue durée pour séduire

Elle pourrait aussi servir de complément à une smartwatch, pour un suivi de santé 24h/24

Vers une montée en gamme des Galaxy Watch

Mais la Galaxy Ring n'était pas la seule nouveauté horlogère de ce rapport. Samsung a également confirmé le lancement prochain de nouvelles montres connectées « premium » dans sa gamme Galaxy Watch, afin de « répondre à la demande de montée en gamme » du marché.

Une annonce qui fait écho aux récentes rumeurs évoquant l'arrivée d'une Galaxy Watch Ultra, positionnée comme une concurrente directe de l'Apple Watch Ultra, avec un boîtier en titane, un verre saphir, une autonomie renforcée et des fonctions outdoor poussées. De quoi élargir encore l'offre de Samsung sur le segment haut de gamme, un an après les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro.

Les Galaxy Watch6 classiques devraient évoluer en douceur, affinant la recette des Watch5

Une version Ultra en titane est pressentie, pour concurrencer frontalement l'Apple Watch Ultra

Les prix devraient en conséquence s'envoler, pour positionner Samsung sur le très haut de gamme

L'écosystème Galaxy s'étoffe pour contrer Apple

Avec ces annonces, Samsung confirme sa volonté de bâtir un écosystème aussi riche et intégré que celui d'Apple. Outre les smartphones et tablettes Galaxy, la marque dispose déjà d'une solide offre de wearables avec ses Galaxy Watch, Galaxy Buds et le futur Galaxy Ring.

L'enjeu pour le coréen est maintenant d'optimiser les synergies entre tous ces appareils, afin de proposer une expérience utilisateur toujours plus fluide et personnalisée. C'est là que sa galaxie d'IA doit jouer un rôle clé, en permettant une interconnexion poussée des produits Galaxy.

Samsung mise sur une IA omniprésente pour humaniser l'usage de ses devices

Bixby, l'assistant vocal maison, sera central pour piloter toute la galaxie Galaxy

Le défi sera d'atteindre le même degré d'intégration qu'Apple, référence du genre

Un lancement mondial attendu cet été

Si Samsung n'a pas donné de date précise, on s'attend à une présentation officielle de ses nouvelles montres connectées et de la Galaxy Ring lors de son prochain grand événement produit, probablement en juillet. C'est traditionnellement le moment choisi par le géant coréen pour dévoiler ses innovations phares de la rentrée.

D'ici là, gageons que les rumeurs et les fuites viendront nous en dire plus sur les caractéristiques et le design de ces produits très attendus. Une chose est sûre : avec cette offensive, Samsung compte bien redistribuer les cartes sur le marché très concurrentiel des wearables.

La bataille des écosystèmes connectés ne fait que commencer, et Samsung a clairement l'intention de jouer dans la cour des grands en bousculant les positions établies. Apple est prévenu : la menace coréenne se précise, et elle s'annonce redoutable avec cette nouvelle génération de Galaxy Watch et ce projet fou de Galaxy Ring. Vivement cet été pour en avoir le cœur net !