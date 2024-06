Samsung va cesser le support des smartwatches Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active 2 fonctionnant sous Tizen

Samsung a annoncé le début du processus d'interruption du support pour les montres connectées fonctionnant sous le système d'exploitation Tizen. Cette décision aura un impact significatif sur les utilisateurs des modèles plus anciens, tels que la Galaxy Watch, la Galaxy Watch 3, la Galaxy Watch Active et la Galaxy Watch Active 2, qui seront confrontés à des limitations en termes de fonctionnalités et d'accès aux applications.

La fin de la Galaxy Store pour les montres Tizen

L'un des changements majeurs annoncés par Samsung est l'interruption de la Galaxy Store pour les montres connectées Tizen. Selon le calendrier partagé par l'utilisateur Reddit Seaweed_Maximum, la vente de contenus payants pour les montres Tizen prendra fin le 30 septembre 2024. Les utilisateurs pourront continuer à télécharger des applications gratuites jusqu'au 31 mai 2025, date à laquelle cette possibilité cessera complètement.

Cette mesure s'applique à toutes les montres Samsung Gear ainsi qu'à tous les modèles Galaxy fonctionnant sous Tizen. Les modèles plus récents utilisant le système d'exploitation Wear OS ne seront pas affectés par ces changements.

30 septembre 2024 : fin de la vente de contenus payants pour les montres Tizen

31 mai 2025 : fin de la possibilité de télécharger des applications gratuites pour les montres Tizen

Les conséquences pour les utilisateurs des montres Tizen

Les propriétaires de montres connectées Samsung fonctionnant sous Tizen devront faire face à plusieurs conséquences suite à l'arrêt du support par la marque coréenne.

Tout d'abord, ils ne pourront plus accéder à de nouvelles applications ou à des mises à jour pour les applications existantes via la Galaxy Store. Cela signifie que les fonctionnalités de leurs montres resteront figées dans le temps et pourraient progressivement devenir obsolètes.

De plus, l'absence de mises à jour de sécurité pourrait rendre ces montres plus vulnérables aux failles et aux attaques potentielles. Les utilisateurs devront être vigilants quant à la protection de leurs données personnelles.

Enfin, certaines fonctionnalités dépendant de services en ligne pourraient progressivement cesser de fonctionner, limitant ainsi l'utilité de ces montres connectées au fil du temps.

Les alternatives pour les utilisateurs concernés

Face à cette situation, les utilisateurs de montres Samsung Tizen ont plusieurs options à considérer pour continuer à profiter pleinement d'une montre connectée.

La première option consiste à envisager l'achat d'un modèle plus récent fonctionnant sous Wear OS, le système d'exploitation développé conjointement par Samsung et Google. Ces montres, comme la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5, continueront à bénéficier du support de Samsung et de l'accès à un large écosystème d'applications via le Google Play Store.

Une autre alternative serait de se tourner vers les montres connectées d'autres marques, telles qu'Apple, Fitbit ou Garmin, qui proposent leurs propres systèmes d'exploitation et un support à long terme.

Opter pour une montre Samsung plus récente fonctionnant sous Wear OS (Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5)

Considérer les montres connectées d'autres marques (Apple Watch, Fitbit, Garmin)

Continuer à utiliser sa montre Tizen en acceptant les limitations progressives

L'avenir des montres connectées Samsung

La décision de Samsung d'arrêter le support des montres Tizen marque un tournant dans la stratégie de l'entreprise concernant les wearables. En effet, la marque coréenne mise désormais pleinement sur Wear OS, fruit de sa collaboration avec Google, pour offrir une expérience optimale à ses utilisateurs.

Ce partenariat permet à Samsung de bénéficier de la puissance de l'écosystème Google, tout en apportant son expertise en matière de hardware et de fonctionnalités santé/sport. Les futures montres connectées Samsung devraient ainsi proposer le meilleur des deux mondes, combinant performance, design et richesse applicative.

Il reste à voir comment Samsung gérera la transition pour les utilisateurs de montres Tizen, et si des mesures d'accompagnement seront mises en place pour faciliter leur passage vers les modèles plus récents sous Wear OS.

L'avenir des montres connectées Samsung s'annonce prometteur, avec des modèles toujours plus innovants et performants. Les amateurs de montres connectées ont de quoi être impatients de découvrir les prochaines créations de la marque coréenne, qui ne manquera pas de surprendre et de séduire avec des produits alliant technologie de pointe et design raffiné.