Samsung révolutionne le marché des montres connectées avec la Galaxy Watch X !

Les amateurs de montres connectées peuvent se préparer à une véritable révolution ! Samsung s'apprête à lancer trois nouveaux modèles lors de son prochain événement Galaxy Unpacked : les Galaxy Watch 7 FE, Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Ultra. Mais ce n'est pas tout : selon les dernières informations, le modèle le plus haut de gamme, jusqu'ici connu sous le nom de Galaxy Watch Ultra, s'appellera finalement Galaxy Watch X. Un changement de nom qui annonce une montre ultra-premium, encore plus impressionnante que la Galaxy Watch 6 Classic actuelle !

Galaxy Watch X : une montre taillée pour l'aventure

Selon le site Tech Maniacs, la Galaxy Watch X ne se contentera pas d'un simple changement de nom. Elle sera également dotée de caractéristiques techniques exceptionnelles, à commencer par une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur. De quoi ravir les sportifs et les amateurs d'activités aquatiques, qui pourront porter leur montre en toutes circonstances sans craindre pour sa survie.

Mais ce n'est pas tout : la Galaxy Watch X promet également une autonomie record de 100 heures. Un chiffre impressionnant, quand on sait que la Galaxy Watch 6 Classic, pourtant déjà très endurante, offre « seulement » 80 heures d'autonomie. Et que dire de l'Apple Watch Ultra 2, la montre connectée la plus haut de gamme d'Apple, qui peine à tenir 36 heures ? Avec la Galaxy Watch X, Samsung compte bien prendre une sérieuse longueur d'avance sur son principal concurrent.

Une autonomie XXL grâce à une batterie plus grande et à la puce Exynos W1000

Pour atteindre cette autonomie record de 100 heures, Samsung a mis les petits plats dans les grands. La Galaxy Watch X embarquera ainsi une batterie de 578 mAh, contre 573 mAh pour la Galaxy Watch 6 Classic. Une différence qui peut sembler minime, mais qui, combinée à d'autres optimisations, permettra de gagner de précieuses heures d'utilisation.

L'autre grand atout de la Galaxy Watch X sera sa puce Exynos W1000. Ce nouveau processeur, gravé en 3 nm, promet en effet des performances accrues pour une consommation énergétique réduite. Une véritable prouesse technologique, qui devrait permettre à la montre de Samsung de se hisser au sommet du marché des wearables haut de gamme.

Un design déjà dévoilé, une présentation officielle le 10 juillet

Si les caractéristiques techniques de la Galaxy Watch X commencent à se préciser, son design n'est déjà plus un mystère. Plusieurs fuites ont en effet permis de découvrir en avant-première le look de cette montre ultra-premium, qui devrait reprendre les codes esthétiques de la Galaxy Watch 6 Classic tout en y apportant une touche de nouveauté.

Rendez-vous désormais le 10 juillet prochain pour découvrir officiellement la Galaxy Watch X, ainsi que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, lors du très attendu Galaxy Unpacked. D'ici là, n'hésitez pas à visionner notre vidéo ci-dessus pour voir comment la Galaxy Watch 6 Classic s'est comportée lors de notre test. Et préparez-vous à une nouvelle révolution horlogère signée Samsung !