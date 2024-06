Samsung révèle par erreur la Galaxy Watch Ultra : Tout ce que vous devez savoir

La nouvelle Galaxy Watch Ultra de Samsung a été brièvement listée sur une page de support officielle, confirmant ainsi des détails cruciaux avant son lancement prévu. Découvrez les spécifications et les caractéristiques de cette montre connectée de 47 mm qui promet de révolutionner le marché.

Une fuite qui confirme l’existence de la galaxy watch ultra

Samsung a accidentellement confirmé l’existence de la très attendue Galaxy Watch Ultra. Cette montre connectée haut de gamme, dont le lancement est prévu pour le mois prochain, a été brièvement listée sur le site de support de Samsung dans les Caraïbes. Cette erreur a permis de confirmer plusieurs rumeurs qui circulaient depuis un certain temps.

Nom officiel : Galaxy Watch Ultra

Taille unique : 47 mm

Modem LTE intégré

Les informations divulguées confirment que la Galaxy Watch Ultra portera le numéro de modèle SM-L705 pour la version LTE et SM-L700 pour la version non-cellulaire.

Une taille unique pour une expérience maximisée

La Galaxy Watch Ultra sera disponible exclusivement en une taille de boîtier de 47 mm. Cette taille est la plus grande proposée par Samsung à ce jour, dépassant même la Galaxy Watch6 Classic qui est disponible en variantes de 43 mm et 47 mm.

Les avantages de cette taille incluent :

Affichage plus large pour une meilleure lisibilité

Capacité à intégrer une batterie plus grande pour une meilleure autonomie

Design robuste adapté aux activités extérieures et sportives

Cette montre est conçue pour ceux qui recherchent une montre connectée avec un grand écran et des fonctionnalités complètes pour une utilisation intensive.

Connectivité et options disponibles

La Galaxy Watch Ultra sera lancée avec un modem LTE intégré, permettant aux utilisateurs de rester connectés sans avoir besoin d’un smartphone à proximité. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les activités en plein air et les situations où l’utilisation d’un téléphone est peu pratique.

Deux modèles seront disponibles :

Version LTE (SM-L705)

Version non-cellulaire (SM-L700)

Le prix de départ attendu pour la version non-cellulaire est de 699 euros, tandis que la version LTE pourrait être commercialisée à environ 749 euros, selon les différences de prix observées pour les modèles précédents.

Spécifications techniques et fonctionnalités attendues

Bien que toutes les spécifications de la Galaxy Watch Ultra n’aient pas encore été officiellement confirmées, plusieurs fuites ont déjà révélé des détails importants. Parmi les caractéristiques attendues, on retrouve :

Écran AMOLED de haute résolution

Autonomie prolongée de la batterie

Résistance à l’eau et à la poussière (certification IP68)

Capteurs de santé avancés, incluant ECG et SPO2

GPS intégré pour un suivi précis des activités

Ces fonctionnalités font de la Galaxy Watch Ultra une montre connectée idéale pour les utilisateurs actifs et soucieux de leur santé.

Un lancement imminent

La Galaxy Watch Ultra est attendue pour une sortie officielle le 10 juillet. Ce lancement est très attendu par les amateurs de technologie et les fans de Samsung, car cette montre connectée promet de redéfinir les standards en termes de design, de performance et de fonctionnalités.

Points à surveiller :

Éventuelles annonces supplémentaires lors du lancement officiel

Comparaison avec les modèles concurrents sur le marché

Évaluations et tests de performance post-lancement

Prix et disponibilité

Le prix de vente conseillé pour la Galaxy Watch Ultra est de 699 euros pour la version non-cellulaire, et environ 749 euros pour la version LTE. Elle sera disponible chez divers détaillants et sur le site officiel de Samsung dès sa sortie.

Avec cette nouvelle montre, Samsung continue d’innover et de pousser les limites de ce que peut offrir une montre connectée. Restez à l’affût pour plus de détails et pour découvrir si la Galaxy Watch Ultra répondra à vos attentes en matière de technologie portable.