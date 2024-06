Samsung met fin à Tizen : ce que cela signifie pour les utilisateurs de smartwatches

La fin d'une ère pour les smartwatches Samsung avec la disparition de Tizen OS

Un adieu annoncé pour Tizen OS

Samsung a officiellement annoncé la fin du support pour son système d'exploitation Tizen, qui équipait ses anciennes smartwatches avant l'introduction de Wear OS. Cette transition marquera la fin d'une époque pour les utilisateurs de Galaxy Watch qui ont connu les débuts de Tizen OS.

Le parcours de Tizen OS

Des débuts controversés

Lancé avec les premières Galaxy Watch, Tizen OS a toujours suscité des avis partagés. Bien que performant, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer face à ses concurrents, notamment en raison de l'écosystème limité et des critiques concernant son interface utilisateur. Néanmoins, il a permis à Samsung de se maintenir sur le marché des smartwatches pendant que Wear OS peinait à trouver sa place.

La transition vers Wear OS

En 2021, Samsung a fait un choix stratégique en passant de Tizen OS à Wear OS avec la sortie de la Galaxy Watch 4. Ce nouvel OS, développé en partenariat avec Google, est commercialisé sous le nom de One UI Watch par Samsung. Cette collaboration a permis d'améliorer les performances des smartwatches et d'offrir une expérience utilisateur plus unifiée et fluide.

Les étapes de la fin du support

Un arrêt progressif des services

Selon un utilisateur de Reddit, relayé par Android Authority, Samsung a commencé à informer ses clients de la fin du support de Tizen OS prévue pour fin 2025. Dès aujourd'hui, aucune nouvelle application ou contenu pour Tizen Watch ne sera accepté sur le Galaxy Store. Cependant, les services liés à Tizen OS resteront accessibles via le Galaxy Store jusqu'à cette date.

La date de fin définitive

Le 30 septembre 2025 marquera l'arrêt complet du support pour Tizen OS. À partir de cette date, les éléments achetés sur le Galaxy Store ne seront plus téléchargeables, bien que les utilisateurs pourront conserver les contenus déjà installés sur leurs appareils. Cette décision était prévisible, puisque Samsung ne commercialise plus de montres sous Tizen OS et avait déjà prévu de cesser le support en 2023.

Les implications pour les utilisateurs

Quels impacts sur les smartwatches existantes ?

Les utilisateurs de Galaxy Watch 3 et des modèles précédents sous Tizen OS devront s'attendre à une diminution progressive des services et des mises à jour. Voici ce que cela implique :

Absence de nouvelles applications et mises à jour sur le Galaxy Store pour Tizen Watch.

Impossibilité de retélécharger les contenus achetés après la date limite.

Maintien des fonctionnalités actuelles sur les appareils existants jusqu'à la fin du support.

L'avenir avec Wear OS

Pour ceux souhaitant rester à la pointe de la technologie, le passage à une smartwatch sous Wear OS pourrait être une option à envisager. Wear OS, avec la collaboration de Google et Samsung, offre des performances améliorées et un accès à un écosystème d'applications plus vaste. Les utilisateurs bénéficieront ainsi de mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités innovantes.

Un regard vers l'avenir

La fin de Tizen OS pour les smartwatches Samsung n'est qu'une étape dans l'évolution des technologies portables. Les utilisateurs peuvent s'attendre à voir des améliorations continues et de nouvelles innovations avec Wear OS, garantissant une expérience utilisateur riche et optimisée. Pour ceux qui sont restés fidèles à Tizen OS, il est temps de dire au revoir et de se préparer à découvrir de nouvelles horizons technologiques.