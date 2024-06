Samsung Galaxy Watch FE vs. Galaxy Watch 6 : principales différences comparées

Avec l’arrivée de la toute nouvelle Galaxy Watch FE, les utilisateurs de Samsung se retrouvent face à un choix difficile entre cette nouvelle montre et la Galaxy Watch 6. Découvrez les principales différences pour vous aider à choisir la montre connectée qui vous convient le mieux.

Prix et versions

La Samsung Galaxy Watch FE commence à 200 €/200 £, tandis que la Galaxy Watch 6 bénéficie de réductions importantes. Bien que le prix de départ de la Galaxy Watch 6 soit de 300 €/289 £ depuis son lancement l’année dernière, elle est déjà disponible à un prix bien inférieur en prévision de l’annonce de la Galaxy Watch 7 en juillet.

Il est important de noter les différentes versions disponibles. La Galaxy Watch FE est proposée en une seule version de 40 mm (et l’édition LTE à 250 €/250 £ n’arrivera qu’en octobre). En revanche, la Galaxy Watch 6 offre plus de choix avec des tailles de boîtier de 44 mm et la possibilité d’ajouter la LTE, ainsi que les versions plus haut de gamme Galaxy Watch 6 Classic en tailles de boîtier de 43 mm et 47 mm, également avec l’option LTE. Le modèle Classic haut de gamme de 47 mm avec LTE atteint environ 400 €/400 £ même avec une réduction, donc gardez à l’esprit que la gamme de prix est assez large ici.

Design, affichage et batterie

Les modèles Galaxy Watch 6 offrent un écran plus grand et plus net, un poids et un look global comparables, mais la Galaxy Watch FE a une batterie plus petite.

La Galaxy Watch FE suit le même langage de design que la Galaxy Watch 6 – ces montres ont un look basique avec un cadran circulaire, des bords plats et le même style à deux boutons sans couronne. Cependant, en y regardant de plus près, les différences commencent à émerger.

La lunette est beaucoup plus fine sur la Galaxy Watch 6 de 40 mm, avec un écran de 1,3 pouce, tandis que la même taille de 40 mm de la Galaxy Watch FE a un écran réduit de 1,2 pouce et une bordure plus visible.

La Galaxy Watch FE a une densité de pixels réduite.

La batterie de la FE est de 247 mAh, beaucoup plus petite que celle de 300 mAh de la Galaxy Watch 6 de 40 mm.

Les deux éditions de 40 mm pèsent un peu plus de 25 g.

L’espace de stockage disponible est d’environ 7-7,5 Go (16 Go au total).

Les processeurs sont différents : l’Exynos W920 pour la FE et l’Exynos W930 pour la Galaxy Watch 6.

Fonctionnalités, suivi et support logiciel

Les deux montres peuvent exécuter One UI 6 Watch (Wear OS 5) et ont un ensemble identique de fonctionnalités de santé, de fitness et de sommeil, sauf pour la température du poignet qui est exclusive à la Galaxy Watch 6.

Vous bénéficiez de la même expérience sur montre, que vous choisissiez la FE ou la Galaxy Watch 6, à condition de télécharger la mise à jour One UI Watch 6 à venir.

Les deux montres sont équipées du capteur de santé BioActive de Samsung, garantissant des informations avancées sur le sommeil, plus de 100 modes d’entraînement, des données sur la fréquence cardiaque et la composition corporelle via le capteur BIA.

La seule fonctionnalité manquante sur la FE est la détection de la température, un outil essentiel pour les femmes suivant leur cycle.

Les deux montres exécutent l’interprétation de Samsung du logiciel Google Wear OS, permettant d’utiliser les meilleures applications Wear OS comme Spotify, Strava et WhatsApp.

Samsung offre généralement une fenêtre de compatibilité de mise à jour de quatre ans à partir de la sortie, confirmée pour la Galaxy Watch 6, mais incertaine pour la FE.

Verdict : quelle est la meilleure ?

Nous réserverons nos recommandations complètes après avoir eu la chance de tester la Galaxy Watch FE pendant quelques semaines, mais nous pensons que ce duel dépend particulièrement du prix.

Sur le papier, la Galaxy Watch 6 est la meilleure montre connectée et le choix le plus judicieux pour la plupart des gens à ce stade. Elle offre plus d’options de design, une plus grande batterie, un écran plus grand, une puce plus récente et un capteur de température pour le suivi de la santé des femmes.

Bien que cela implique généralement un coût plus élevé, l’arrivée imminente de la Galaxy Watch 7 signifie que certains modèles sont disponibles à des prix bien inférieurs – et, dans certains cas, moins chers que la FE. Cependant, cette situation ne devrait pas durer longtemps, les stocks étant susceptibles de s’épuiser au cours des prochains mois. Une fois ce point atteint, la FE deviendra la meilleure montre Samsung à petit budget.

Pour l’instant, nous pencherions vers une Galaxy Watch 6.