Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Laquelle est faite pour vous ?

Samsung vient de créer la surprise dans l’univers des montres connectées ! Alors que la Galaxy Watch 7 se profile à l’horizon, la marque a surpris tout le monde avec la Galaxy Watch FE. Mais cette « Fan Edition » est-elle une réussite à petit prix ou une version édulcorée décevante ? Comment se compare-t-elle à la championne en titre, la Galaxy Watch 4 ?

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Design et écran

Le design et l’écran sont deux des différences les plus marquantes entre la Galaxy Watch FE et la Galaxy Watch 4. La Galaxy Watch FE arbore un design plus minimaliste par rapport à la Galaxy Watch 4.

La Galaxy Watch FE est disponible en un seul boîtier de 40 mm et en trois couleurs : noir, or rose et argent.

La Galaxy Watch 4 est proposée en boîtiers de 40 mm et 44 mm, en quatre couleurs : noir, vert, or rose et argent.

Les deux montres disposent d’un écran Super AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution de 396 x 396 pixels, offrant un affichage vif et clair.

La différence clé réside dans la lunette. La Galaxy Watch 4 possède une lunette physique rotative pour naviguer dans les menus, tandis que la Galaxy Watch FE utilise une interface tactile, potentiellement plus réactive et facile à utiliser pour certains.

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Processeur et mémoire

En termes de processeur et de mémoire, les deux montres sont identiques :

Processeur Samsung Exynos W920 double cœur cadencé à 1,18 GHz, offrant des performances fluides pour les tâches quotidiennes.

1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, assurant des temps de chargement d’applications et une capacité de stockage similaires.

Bien que la récente Galaxy Watch 7 soit équipée d’un SoC Exynos W940 plus avancé, l’Exynos W920 reste une solution performante pour la plupart des utilisateurs.

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Autonomie

L’autonomie est un autre point crucial. La Galaxy Watch FE a une capacité de batterie légèrement inférieure (247 mAh) à celle de la Galaxy Watch 4 (361 mAh pour le modèle 44 mm, 247 mAh pour le modèle 40 mm). Cependant, les deux montres offrent une autonomie similaire :

Galaxy Watch FE : environ un jour et demi

Galaxy Watch 4 : environ deux jours

L’autonomie peut être prolongée en désactivant le Bluetooth et le GPS lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et en utilisant le mode d’économie d’énergie qui limite les fonctionnalités.

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Fonctionnalités et logiciel

Les deux montres fonctionnent sous Wear OS avec l’interface One UI 5 Watch de Samsung, offrant une expérience utilisateur intuitive. La Galaxy Watch FE propose de nombreuses fonctionnalités similaires à la Galaxy Watch 6 :

Suivi du sommeil

Suivi des entraînements

Capteur de composition corporelle

Application d’électrocardiogramme (ECG), un avantage par rapport à des concurrentes comme l’Apple Watch SE

La Galaxy Watch 4 offre des fonctionnalités avancées supplémentaires :

Détection des chutes

Contrôles gestuels pour répondre aux appels ou contrôler la musique

Les deux montres partagent de nombreuses fonctionnalités logicielles, comme les alertes de fréquence cardiaque haute et basse, les notifications de rythme cardiaque irrégulier, l’analyse de course et les zones de fréquence cardiaque personnalisées pendant les entraînements.

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Prix

Galaxy Watch FE (Bluetooth) : 199 €

Galaxy Watch FE LTE (disponible plus tard cette année) : 249 €

Galaxy Watch 4 (Bluetooth) : 300 €

Galaxy Watch 4 (LTE) : 350 €

La Galaxy Watch FE est une option abordable offrant de nombreuses fonctionnalités de la Galaxy Watch 4 à un prix inférieur. La Galaxy Watch 4 est une option plus haut de gamme avec des fonctionnalités avancées supplémentaires, mais à un prix plus élevé.

Samsung Galaxy Watch FE vs Galaxy Watch 4 : Laquelle choisir ?

Le choix entre la Samsung Galaxy Watch FE et la Galaxy Watch 4 dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget :

La Galaxy Watch FE excelle en termes de rapport qualité-prix. À partir de 199 €, elle offre une option abordable avec des fonctionnalités essentielles et une durabilité renforcée grâce à son écran résistant aux rayures, idéal pour les utilisateurs au mode de vie actif.

La Galaxy Watch 4 s’adresse aux utilisateurs privilégiant les dernières fonctionnalités et l’esthétique. À partir de 279 €, elle offre potentiellement un processeur plus rapide, des fonctionnalités plus avancées et un design plus moderne et élégant. De plus, elle propose un accès immédiat à la connectivité LTE, contrairement à la version LTE de la FE qui n’est pas encore disponible.

En résumé, votre décision dépend de vos priorités : rapport qualité-prix et durabilité (Galaxy Watch FE) ou dernières technologies, design et accès immédiat à la connectivité LTE (Galaxy Watch 4).

Les deux montres connectées offrent d’excellentes fonctionnalités de suivi de la condition physique, de surveillance de la santé et des fonctions intelligentes. Quelle que soit votre choix, vous bénéficierez d’une montre connectée Samsung de qualité, conçue pour vous accompagner au quotidien et optimiser votre bien-être.