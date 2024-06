Samsung Galaxy Watch FE : La montre connectée abordable avec verre saphir et suivi de la tension artérielle !

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch FE, peu avant les arrivées très attendues de la série Galaxy Watch7 et de la nouvelle Galaxy Watch Ultra. Disponible à partir du 24 juin pour moins de 200€, cette montre abordable est équipée d’un écran Super AMOLED protégé par un verre saphir et du capteur BioActive de Samsung.

Une Galaxy Watch4 remise au goût du jour

La Galaxy Watch FE est essentiellement une version remaniée de la Galaxy Watch4. Samsung a conservé la majorité des caractéristiques techniques de son ancienne montre, notamment :

Le processeur Exynos W920 avec 2 cœurs CPU cadencés à 1,18 GHz

avec 2 cœurs CPU cadencés à 1,18 GHz 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage interne

Une batterie de 247 mAh avec support de la recharge sans fil WPC

avec support de la recharge sans fil WPC Le capteur BioActive de Samsung (fréquence cardiaque optique, ECG, analyse d’impédance bioélectrique, tension artérielle)

Cependant, Samsung a fait l’impasse sur la variante de 44 mm précédemment proposée dans la série Galaxy Watch4, ne laissant que l’option de 40 mm pour la Galaxy Watch FE. Celle-ci est donc exclusivement dotée d’un écran Super AMOLED de 1,2 pouce affichant une résolution de 396 x 396 pixels.

Un verre saphir pour une protection renforcée

La principale nouveauté matérielle de la Galaxy Watch FE réside dans la protection de son écran. Samsung a opté pour un verre saphir, un matériau réputé pour sa robustesse et sa résistance aux rayures. Ce choix démontre la volonté de la marque de proposer une montre durable, capable de résister aux aléas du quotidien.

Le verre saphir est fréquemment utilisé dans l’horlogerie traditionnelle haut de gamme, mais il reste encore peu répandu dans l’univers des montres connectées. Son intégration sur la Galaxy Watch FE est donc un atout indéniable pour se démarquer de la concurrence sur le segment des montres abordables.

Une version 4G à venir, mais pas tout de suite

Étonnamment, Samsung a fait le choix de ne pas proposer de version cellulaire de la Galaxy Watch FE au lancement. La marque a toutefois promis de commercialiser une variante 4G plus tard dans l’année, au prix de 249€.

En attendant, la Galaxy Watch FE sera donc uniquement disponible en version Bluetooth/Wi-Fi, au tarif de 199€. Un positionnement tarifaire agressif qui devrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée complète sans se ruiner.

Un design minimaliste et élégant

Fidèle à son habitude, Samsung propose la Galaxy Watch FE en trois coloris : noir, bleu et rose gold. De nouveaux bracelets assortis seront également disponibles pour personnaliser la montre selon ses goûts et son style.

Avec son boîtier de 40 mm et son design épuré, la Galaxy Watch FE se veut discrète et élégante au poignet. Son écran Super AMOLED offre des couleurs vives et des contrastes profonds, pour une lisibilité optimale en toutes circonstances.

La Galaxy Watch FE est une montre polyvalente, adaptée aussi bien à un usage sportif que quotidien. Son capteur BioActive permet un suivi complet de l’activité physique et de la santé, avec des fonctionnalités avancées comme la mesure de la tension artérielle ou la réalisation d’un électrocardiogramme.

Avec cette nouvelle venue dans sa gamme, Samsung consolide sa position sur le marché des montres connectées abordables. La Galaxy Watch FE a tous les atouts pour séduire un large public, grâce à son excellent rapport qualité-prix et ses fonctionnalités premium, comme son verre saphir ou son suivi de la tension artérielle. Nul doute qu’elle trouvera rapidement sa place au poignet des amateurs de montres connectées, en attendant les prochaines sorties plus haut de gamme de la marque.