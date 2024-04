Samsung Galaxy Watch 7 et 7 Pro : les dernières rumeurs et prédictions de date de sortie

Alors que l'attente monte autour de la prochaine génération de montres Wear OS de Samsung, prévue pour 2024, plongeons dans les rumeurs et les attentes concernant les très attendues Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Pro.

Date de sortie prévue

Sans annonce officielle de Samsung à ce jour, le lancement de la Galaxy Watch 7 reste sujet à spéculation. Toutefois, en se basant sur les précédents lancements, une présentation en 2024 semble quasiment assurée. Historiquement, Samsung a dévoilé ses nouvelles générations de montres intelligentes durant le mois de juillet, avec une mise en vente suivant environ deux semaines plus tard. Il est donc raisonnable de prévoir une annonce pour le mercredi 24 juillet, avec une disponibilité dès le vendredi 9 août 2024.

Rumeurs et fonctionnalités attendues

Les détails précis restent rares, mais voici quelques fonctionnalités et améliorations que nous pourrions retrouver sur les Galaxy Watch 7 :

L'arrivée de Wear OS 5 pourrait marquer ces nouveaux modèles, offrant des améliorations significatives en termes d'interface et de fonctionnalités.

pourrait marquer ces nouveaux modèles, offrant des améliorations significatives en termes d'interface et de fonctionnalités. Des mises à jour majeures de Samsung Health sont également attendues, promettant de nouvelles insights sur la santé quotidienne et le sommeil, ainsi qu'une assistance personnalisée via le nouvel assistant AI de Galaxy.

sont également attendues, promettant de nouvelles insights sur la santé quotidienne et le sommeil, ainsi qu'une assistance personnalisée via le nouvel assistant AI de Galaxy. Des fonctionnalités de santé de prochaine génération pourraient être introduites, incluant potentiellement une surveillance plus précise de la pression artérielle et des mesures non invasives du glucose sanguin.

Un modèle Pro en perspective

Après le succès des versions Pro et Classic alternées, il est probable que Samsung continue sur cette lancée avec le lancement d'un Galaxy Watch 7 Pro, promettant des améliorations significatives en termes d'autonomie de batterie et de fonctionnalités.

Nouvelle puce Exynos en préparation

Après avoir introduit la puce Exynos W930 avec la série Galaxy Watch 6, les rumeurs suggèrent qu'un nouveau processeur, l'Exynos W940, pourrait équiper les Galaxy Watch 7, promettant des performances accrues.

Une autonomie de batterie exceptionnelle pour le modèle Pro

La Galaxy Watch 7 Pro pourrait embarquer une des plus grosses batteries jamais vues sur une montre Wear OS, avec une capacité annoncée de 578mAh, promettant une autonomie de plusieurs jours.

Alors que nous attendons plus d'informations dans les mois à venir, ces premières rumeurs sur les Galaxy Watch 7 et 7 Pro de Samsung promettent déjà une évolution excitante de la gamme. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ces montres intelligentes très attendues.