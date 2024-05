Samsung Galaxy Watch 7 : Découvrez les nouveautés avant tout le monde !

Les amateurs de montres connectées sont en ébullition depuis l'apparition de nouvelles informations concernant les très attendues Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch FE. Des documents déposés auprès de la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis laissent présager une sortie imminente de ces garde-temps révolutionnaires.

Quatre variantes de la Galaxy Watch 7 en approche

Selon les numéros de modèle présents dans les documents de la FCC, Samsung s'apprêterait à lancer pas moins de quatre versions de la Galaxy Watch 7 :

Deux modèles de 40 mm de diamètre, dont un avec connectivité LTE et un autre en Wi-Fi uniquement

Deux modèles de 44 mm de diamètre, également déclinés en versions LTE et Wi-Fi

Cette diversité de tailles et de connectivités permettra à chacun de trouver la montre qui correspond parfaitement à ses besoins et à son style.

Une version abordable avec la Galaxy Watch FE

Les documents révèlent également l'existence d'un numéro de modèle supplémentaire, qui correspondrait à la tant attendue Galaxy Watch FE. Cette version plus abordable de la montre connectée de Samsung pourrait bien s'appeler différemment lors de sa sortie officielle, mais une chose est sûre : elle offrira des performances de haute volée à un prix plus accessible.

Malheureusement, aucune mention d'une éventuelle Samsung Galaxy Watch 7 Pro n'a été faite dans ces documents. Les amateurs de montres connectées haut de gamme devront peut-être patienter encore un peu avant de voir arriver ce modèle sur le marché.

Des améliorations significatives attendues

Si l'on en croit les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, les Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Classic devraient apporter leur lot d'améliorations par rapport à leurs prédécesseurs :

Une autonomie considérablement augmentée, pour une utilisation prolongée sans avoir à recharger sa montre

Un design revu et corrigé, pour un look encore plus moderne et élégant

De nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé et de l'activité physique, pour un accompagnement toujours plus complet au quotidien

Autant d'atouts qui pourraient bien faire de ces nouvelles venues des incontournables du marché des montres connectées.

Rendez-vous le 10 juillet pour en savoir plus

Si les rumeurs s'avèrent exactes, c'est lors du prochain événement Samsung Unpacked, prévu pour le 10 juillet, que nous devrions en apprendre davantage sur ces nouvelles montres connectées. En plus des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch FE, Samsung devrait également y dévoiler :

Les très attendus smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6

et La mystérieuse Galaxy Ring , dont on ne sait encore que peu de choses

, dont on ne sait encore que peu de choses Les nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds 3

Un événement qui s'annonce riche en surprises et en innovations, et qui devrait ravir les amateurs de technologie et de montres connectées. D'ici là, il ne reste plus qu'à patienter et à guetter les éventuelles nouvelles fuites d'informations qui pourraient nous en apprendre davantage sur ces produits révolutionnaires.

Une chose est sûre : avec ces nouvelles Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch FE, Samsung compte bien démontrer une fois de plus son expertise et son leadership dans le domaine des montres connectées. Des garde-temps qui allient performance, élégance et innovation, pour le plus grand plaisir des poignets du monde entier.

Alors, prêts à découvrir ces nouveaux bijoux de technologie ? Rendez-vous le 10 juillet pour en savoir plus et, qui sait, peut-être craquer pour la montre connectée de vos rêves !