Samsung Galaxy Watch 4 2024 : à quoi s’attendre de cette réédition surprenante ?

Alors que Samsung se prépare à lancer une montre connectée économique, les dernières nouvelles indiquent un changement de cap notable par rapport aux prévisions initiales. La Galaxy Watch FE devient la Galaxy Watch 4 2024. Voici ce que nous pouvons anticiper de ce modèle réédité.

Design et construction

La Galaxy Watch 4 2024 devrait conserver le design de son prédécesseur avec un cadre en aluminium et une protection Gorilla Glass DX+ pour l'écran. Cette montre serait disponible dans les mêmes tailles que l'originale, soit 40 mm et 44 mm, et inclurait des variantes cellulaires. Elle sera conforme aux normes IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière et répondra à la norme militaire MIL-STD-810G pour la robustesse.

Cadre : aluminium

Protection de l'écran : Gorilla Glass DX+

Normes : IP68 et MIL-STD-810G

Caractéristiques matérielles attendues

L'édition 2024 de la Galaxy Watch 4 devrait reprendre l'essentiel du matériel de la version originale, incluant un écran Super AMOLED circulaire avec support Always On Display. Elle comportera également deux boutons physiques et divers capteurs tels que le moniteur de fréquence cardiaque, le SpO2, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole et le baromètre.

Écran : Super AMOLED circulaire avec AOD

Capteurs : fréquence cardiaque, SpO2, et plus

Chipset et performances

Le chipset reste une inconnue pour la Galaxy Watch 4 2024, bien que le modèle de 2021 utilisait le SoC Exynos W920. Il est probable que cette réédition utilise le même chipset, ou peut-être le nouveau Exynos W930, qui équipe la série Galaxy Watch 6 de 2023. Quel que soit le choix, les performances devraient être à la hauteur des attentes des utilisateurs modernes.

Chipset : Exynos W920 ou W930 (attendu)

Logiciel et mises à jour

Sur le plan logiciel, la Galaxy Watch 4 2024 sera probablement équipée de One UI 5.0 basée sur Wear OS 4.0. Samsung ayant promis quatre années de mises à jour pour ses montres connectées, cette réédition bénéficiera d'un support logiciel jusqu'en 2028, offrant une meilleure longévité que le modèle original sorti en 2021.

Système d'exploitation : One UI 5.0 sur Wear OS 4.0

Support logiciel : jusqu'en 2028

En résumé, la Galaxy Watch 4 2024 de Samsung semble prête à offrir une expérience utilisateur solide avec une réédition qui combine durabilité, fonctionnalités avancées et un support logiciel étendu. Si vous envisagez d'acquérir une montre Galaxy Watch 4, il pourrait être judicieux d'attendre la sortie de l'édition 2024 pour bénéficier d'une meilleure longévité et des dernières améliorations logicielles.