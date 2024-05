Samsung dévoile le prix et l’abonnement mensuel de son révolutionnaire Galaxy Ring

L'un des appareils les plus attendus par les fans de technologie et surtout de Samsung est son anneau intelligent, baptisé Galaxy Ring. Présenté sous verre lors du dernier Mobile World Congress de Barcelone, où nous avons pu le voir en direct, cet accessoire novateur risque bien de bouleverser le marché des wearables. Et si des anneaux similaires existent déjà depuis un certain temps, certains à des prix plus abordables sur Aliexpress, le lancement imminent du modèle Samsung devrait donner un véritable coup de boost à ce segment.

Les anneaux intelligents, des alliés santé discrets et pratiques

Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le concept, les anneaux intelligents offrent un suivi de santé plus ciblé qu'une montre connectée, ce qui est déjà remarquable pour un objet si petit, à porter simplement à un doigt. Un compagnon idéal pour surveiller son sommeil, par exemple.

Bien sûr, il devra être associé à un smartphone pour fournir les détails sur le sommeil, l'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque et quelques autres paramètres. Mais c'est là que des entreprises comme Samsung peuvent aller plus loin en proposant des services complémentaires tirant parti de leur fameux écosystème.

Galaxy Ring : au moins 8 tailles, 3 couleurs et un prix proche des montres haut de gamme

Le Galaxy Ring sera proposé en au moins huit tailles (en nombre) et trois coloris différents, pour un prix compris entre 300 et 350 dollars, soit environ 300 000 pesos chiliens. Un tarif finalement très proche de celui des montres connectées les plus complètes du marché.

Mais ce n'est pas tout ! En parallèle du lancement mondial de l'anneau, prévu en juillet prochain lors de l'Unpacked des nouveaux smartphones pliables, Samsung devrait introduire un abonnement mensuel à Samsung Health. Celui-ci intégrerait Samsung Food, un service capable de fournir des plans de repas détaillés et de suggérer des apports nutritionnels en fonction des données collectées par le Galaxy Ring.

Des entraînements et exercices vidéo sur-mesure grâce à l'anneau

Le même principe s'appliquerait à toute une série de programmes d'entraînement et d'exercices, accompagnés de vidéos explicatives, toujours en exploitant les données de l'anneau intelligent. Une approche similaire à celle de Fitness d'Apple ou d'autres services proposés par Oura ou Fitbit, qui seront les concurrents directs de Samsung sur ce créneau.

Tout cela pour un tarif avoisinant les 10 dollars par mois, soit un peu plus de 8 500 pesos chiliens.

Avec le Galaxy Ring, Samsung entend bien révolutionner notre façon de suivre et d'améliorer notre santé et notre bien-être au quotidien. Cet anneau intelligent, discret et personnalisé, couplé à un abonnement riche en conseils, programmes et informations ciblés, a tout pour séduire les utilisateurs en quête d'un compagnon santé à la fois high-tech et pratique. Rendez-vous en juillet pour sa sortie officielle !