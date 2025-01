Rolex : une nouvelle année, de nouveaux prix

Ah, Rolex ! La marque à la couronne, synonyme de luxe, de précision et… d’augmentations de prix régulières. Comme chaque année, le début 2025 apporte son lot de nouveautés tarifaires pour les montres de la célèbre manufacture suisse. Pas de panique, on vous détaille tout ça.

Des augmentations variables selon les modèles

Difficile de passer en revue l’ensemble du catalogue Rolex, mais une chose est sûre : les prix ont globalement augmenté. Les modèles en acier, en Rolesium (combinaison acier et platine propre à Rolex) et en platine affichent une hausse de 1%. Pour les montres en Rolesor blanc (or gris et acier), comptez 2% d’augmentation. En revanche, les Rolesor jaune/Everose (or rose ou jaune et acier) et les montres en or massif (blanc, jaune et Everose) voient leurs prix grimper d’environ 7%. Les deux références en titane, la Deepsea Challenge et la Yacht-Master 42, subissent respectivement une hausse de 5% et 8%.

Cas particulier : les Cosmograph Daytona. Les versions platine augmentent de 1%, les acier de 3% et les Rolesor jaune de 6%. La palme de l’augmentation revient aux modèles tout or sans pierres précieuses, avec une hausse de 14% ! Prenons l’exemple de la Cosmograph Daytona référence 126508 en or jaune : son prix passe de 42 800 € à 48 800 €, soit une augmentation de 6 000 €.

Passage en revue des modèles phares

Pour mieux comprendre l’impact de ces augmentations, penchons-nous sur quelques modèles emblématiques de la marque.

L’acier, toujours aussi prisé

Commençons par l’Oyster Perpetual 36 référence 126000, dont le prix passe de 6 300 € à 6 400 €. Une augmentation modérée pour cette montre classique et élégante. Même constat pour la très convoitée GMT-Master II « Pepsi » sur bracelet Jubilé, référence 126710BLRO-0003, dont le prix augmente de 100 € pour atteindre 11 450 €. La Submariner Date référence 126610LN, montre de plongée iconique, subit la même augmentation et s’affiche désormais à 10 800 €.

La Daytona, elle, joue dans une autre cour. Objet de désir pour beaucoup, la version acier référence 126500LN voit son prix passer de 15 700 € à 16 100 €. Une augmentation non négligeable, mais qui reste inférieure aux prix pratiqués sur le marché gris. (On a déjà vu des Daytona 126500LN neuves à plus de 26 000 € sur Chrono24 !)

L’or, symbole de prestige

L’association acier et or est une signature de Rolex. La Datejust 36 référence 126233 en acier et or jaune voit son prix passer de 13 100 € à 14 550 €, soit une augmentation de 1 450 €. Plus la quantité d’or est importante, plus l’augmentation se fait sentir. La Day-Date 40 référence 228238 en or jaune massif passe ainsi de 41 700 € à 44 600 €. Quant à la Sky-Dweller référence 336935 en Rolesor Everose sur bracelet Jubilé, son prix grimpe de 55 000 € à 60 100 €.

Le titane, une matière « exotique » pour Rolex

Rolex utilise peu le titane. Seules deux montres de la collection en sont dotées, dont la Yacht-Master 42 référence 226627. Cette montre, rare et prisée, voit son prix passer de 15 400 € à 16 650 €. Une augmentation de 8%, supérieure à celle de certaines références en or. Rolex anticipe-t-il une hausse de la demande pour le titane ? L’avenir nous le dira.

Bonne nouvelle pour les amateurs de platine : la Perpetual 1908 référence 52506, avec son cadran bleu clair exclusif, ne subit qu’une légère augmentation, passant de 31 500 € à 31 900 €.

Pourquoi ces augmentations ?

Plusieurs facteurs expliquent ces hausses de prix. Tout d’abord, le coût des matières premières, notamment l’or, est en augmentation. Rolex ajuste ses prix pour maintenir ses marges. Ensuite, la demande pour les montres Rolex reste très forte, ce qui permet à la marque de pratiquer des prix élevés. (On est loin de la stratégie de Patek Philippe qui avait tenté de calmer la frénésie autour de la Nautilus 5711 en augmentant drastiquement son prix.)

Quel impact sur le marché ?

Il est probable que ces augmentations n’aient qu’un impact limité sur le marché. Les collectionneurs et les passionnés sont prêts à payer le prix fort pour une Rolex. (Après tout, quand on aime, on ne compte pas, n’est-ce pas ?) En revanche, ces hausses pourraient accentuer le phénomène de marché gris et la spéculation autour de certains modèles.

En fin de compte, ces augmentations de prix nous rappellent que le monde de l’horlogerie de luxe est en constante évolution. Les montres Rolex, objets de désir et de fascination, continuent de faire rêver, même si leur prix s’éloigne un peu plus chaque année.