Rolex Submariner vs Omega Seamaster : le match des montres de plongée légendaires, qui va l’emporter ?

Ah, le débat éternel entre passionnés de montres… Rolex Submariner ou Omega Seamaster ? Deux icônes horlogères, deux montres de plongée mythiques qui font rêver les amateurs du monde entier. Mais laquelle choisir ? Laquelle est la meilleure ? C’est la question qui anime les discussions enflammées autour d’un verre, entre amis férus d’horlogerie. Plongeons ensemble dans ce match au sommet !

Rolex Submariner : la référence incontournable

Impossible de parler de montres de plongée sans évoquer la Rolex Submariner. Lancée en 1953, elle est devenue au fil des décennies la montre de plongée par excellence, copiée mais jamais égalée. Son design iconique, sa robustesse et sa fiabilité en ont fait la montre préférée de James Bond himself !

Parmi les modèles les plus prisés, on retrouve :

La Submariner Date ref. 116610LN, avec son cadran noir et sa lunette en céramique

ref. 116610LN, avec son cadran noir et sa lunette en céramique La Submariner ref. 114060, version modernisée du modèle original sans date

ref. 114060, version modernisée du modèle original sans date Les versions « Hulk » et « Kermit », avec leur lunette verte distinctive

Avec un mouvement certifié chronomètre, une étanchéité à 300 mètres et une qualité de fabrication irréprochable, la Submariner a tout pour plaire. Seul bémol : son prix, qui avoisine les 8000€ pour un modèle neuf.

Omega Seamaster : l’alternative séduisante

Face à la Submariner, l’Omega Seamaster fait figure de concurrente sérieuse. Apparue en 1948, elle s’est imposée comme l’autre grande montre de plongée iconique. Depuis 1995, elle est même devenue la montre officielle de James Bond, rien que ça !

La gamme Seamaster se décline en plusieurs modèles :

La Seamaster Diver 300M , reconnaissable à son cadran waves et son look néo-vintage

, reconnaissable à son cadran waves et son look néo-vintage La Seamaster Planet Ocean 600M, une robuste montre de plongée étanche jusqu’à 600 mètres

600M, une robuste montre de plongée étanche jusqu’à 600 mètres La Seamaster Aqua Terra 150M, une montre nautique chic et polyvalente

Tout comme la Submariner, la Seamaster offre des prestations de haut vol : mouvement Master Chronometer, boîtier en acier ou en titane, lunette en céramique, etc. Avec des tarifs démarrant autour de 4500€, elle est aussi un peu plus abordable.

Submariner 114060 ou Seamaster 300M ? Le verdict

Difficile de départager ces deux montres d’exception. Chacune a ses forces : la Submariner a pour elle son statut d’icône absolue et sa côte irréprochable sur le marché de l’occasion, tandis que la Seamaster séduit par son look plus moderne et son excellent rapport qualité-prix.

Au final, c’est affaire de goût personnel. Certains n’ont d’yeux que pour la couronne alors que d’autres préfèrent le trident d’Omega. Une chose est sûre : avec l’une ou l’autre au poignet, on ne se trompe pas. Ce sont deux excellentes montres taillées pour l’aventure comme pour le quotidien.

Alors Submariner ou Seamaster ? Le débat n’est pas prêt de se tarir entre passionnés, autour d’un verre et de bons petits plats. Car c’est aussi ça qui fait le charme de l’horlogerie : partager sa passion, échanger, refaire le monde des montres… tout en cultivant ces amitiés forgées autour d’une montre et d’un comptoir. Et ça, ça n’a pas de prix.