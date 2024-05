Rolex redéfinit le luxe : Les nouveautés 2024 révèlent un retour à la tradition

Le virage de Rolex vers la tradition et les métaux précieux pourrait apporter une stabilité bienvenue sur le marché des montres de luxe, suggère Tracey Llewellyn.

Une approche qui tranche avec les tendances récentes

Dans une industrie souvent définie par une activité frénétique et des lancements qui font la une, l'approche de Rolex pour sa collection 2024 représente un changement notable par rapport aux tendances récentes.

S'éloignant des designs audacieux et colorés qui ont dominé ses récentes propositions – des Oyster Perpetuals aux teintes de pierres précieuses en 2020 aux OP « Celebration » et Day-Date « Emoji » pétillantes de l'année dernière – les lancements de Rolex au salon Watches and Wonders cette année ont envoyé un message clair : un retour à la normalité.

La grande question des experts du secteur est de savoir si ce changement dans la philosophie du design de Rolex pourrait avoir des implications profondes pour le marché plus large des montres de luxe.

Un retour à la norme de Rolex

Selon James Dowling, collectionneur, marchand et co-auteur de Rolex Wristwatches: An Unauthorized History, les lancements de cette année étaient simplement une question de retour de Rolex à son mode par défaut après une année 2023 euphorique. « Rolex n'est pas, de nos jours, une entreprise révolutionnaire – sauf pour l'année dernière », dit-il.

« Après les Day-Date « Emoji », une Yacht Master en titane et l'introduction d'une nouvelle ligne avec la 1908, les attentes étaient élevées pour que 2024 soit tout aussi audacieuse. Mais non, Rolex est revenue à sa norme d'évolution graduelle. »

Des mises à jour qui mettent l'accent sur les modèles iconiques

Les nouveautés, qui comprennent des mises à jour de modèles comme la GMT-Master II, la Deepsea et la Cosmograph Daytona, représentent un effort conscient pour se recentrer sur l'essence même de Rolex – les designs intemporels et classiques qui ont cimenté la réputation de la marque en tant qu'institution horlogère.

Alors que ces dernières offres devraient toujours être des succès commerciaux et de solides investissements, l'accent réduit mis sur l'exclusivité et la spéculation pourrait avoir un effet stabilisateur sur le marché.

John Robinson, directeur général de David M Robinson, un détaillant agréé Rolex avec des boutiques à Liverpool, Manchester, Altrincham et Londres, parle pour beaucoup quand il dit : « J'ai en fait ressenti un sentiment de soulagement et de calme cette année en quittant le stand Rolex à Genève. »

Des implications pour le marché secondaire

En recentrant son attention sur la mise à jour de ses icônes, Rolex pourrait être en mesure d'atténuer certaines de ces pressions du marché.

Bien que les nouveaux modèles seront probablement toujours quasi impossibles à trouver au prix de détail, ce changement dans l'approche de Rolex aura probablement des implications sur la dynamique du marché secondaire.

L'effervescence réduite autour des montres 2024 pourrait entraîner des primes de prix plus modérées sur les marchés gris et d'occasion, rendant les garde-temps de la marque plus accessibles à un plus large éventail de collectionneurs et de passionnés, plutôt que d'être dominés par les investisseurs spéculatifs.

Des retombées pour l'ensemble de l'industrie horlogère

De plus, l'évolution de Rolex vers une approche du design plus traditionnelle et sobre pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'industrie horlogère de luxe après une période de croissance et de volatilité rapides.

D'autres grandes marques pourraient suivre le mouvement, en adoptant un langage de design plus mesuré et classique pour leurs propres nouveautés, favorisant ainsi une trajectoire de croissance plus durable et à long terme.

Les faits marquants de Rolex pour 2024

La collection 2024 met en valeur la capacité de la marque à allier ses designs iconiques de montres de sport avec des matériaux et des finitions haut de gamme et luxueux, cimentant encore davantage le nom de Rolex comme un symbole de prestige et d'exclusivité dans le monde de l'horlogerie.

Un point à noter est que seul un des lancements, la GMT-Master II, était en acier, les autres se concentrant sur les métaux précieux et le sertissage de pierres précieuses.

Cela augmentera bien sûr les prix moyens et devrait satisfaire les détaillants qui demandaient une plus grande allocation de modèles en or et en platine.

Une lumière pour guider l'industrie

Alors que le marché des montres de luxe continue d'évoluer, le changement de direction de Rolex vers une approche plus traditionnelle pourrait servir de phare pour l'industrie.

En donnant la priorité au raffinement de ses modèles de base plutôt qu'à la recherche d'une exclusivité qui fait les gros titres, la marque pourrait être en mesure de restaurer un sentiment d'équilibre et d'accessibilité sur le marché, au bénéfice final de l'industrie et des collectionneurs passionnés qui stimulent sa croissance.

Bien sûr, il ne s'agit que de la première sortie de l'année pour la Couronne, et ces dernières années nous ont appris à nous attendre à l'inattendu avec des annonces faites aux troisième et quatrième trimestres, lorsqu'il y a moins de concurrence de la part de 53 autres marques.