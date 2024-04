Rolex Perpetual 1908 en platine avec cadran guilloché : L’élégance redéfinie

Rolex enrichit sa collection de montres habillées avec le nouveau modèle Perpetual 1908 en platine, offrant un subtil motif guilloché sur un cadran bleu glacé.

Un héritage réinventé

L'année dernière, Rolex a lancé la collection Perpetual 1908, succédant à la série Cellini, avec un style sobre mais sophistiqué. Cette année, la marque introduit une nouvelle variante en platine qui rehausse encore le niveau avec un cadran bleu glacé orné d'un motif guilloché « grain de riz ». Ce détail transforme la Perpetual 1908 en un modèle particulièrement attrayant dans une année de nouveautés plutôt discrètes pour Rolex.

Boîtier en platine 950 mesurant 39×9.5mm

Cadran bleu glacé avec finition guillochée artisanale

Une esthétique raffinée

Comparée à l'édition précédente, cette version guillochée enrichit visuellement le cadran, qui semblait auparavant un peu vide malgré son élégance. Le motif guilloché irradie depuis le centre du cadran, ajoutant une profondeur et une complexité qui captent le regard, complété par un autre motif guilloché crimpé autour de la piste des minutes.

Détails guillochés exécutés sur des machines traditionnelles

Subtilité des textures, plus marquée en personne qu'en image

Innovation mécanique et fidélité esthétique

Le calibre 7140, introduit dans la gamme l'année précédente, reste le cœur battant de ce modèle. Il est notable pour l'utilisation d'un spiral en Syloxi, une première dans un modèle de cette taille chez Rolex. Cette montre combine également le nouvel échappement Chronergy de Rolex, promettant une réserve de marche de 66 heures et une précision exemplaire.

Calibre 7140 avec spiral en Syloxi et échappement Chronergy

Réserve de marche de 66 heures et rotor en or

Conception et confort

Le 1908 en platine est complété par un bracelet en alligator mat, marron ou noir, avec une boucle déployante en platine. Inspiré des Bubblebacks vintage, le design de ce modèle fait un clin d'œil au passé tout en s'inscrivant parfaitement dans le présent grâce à sa résistance à l'eau de 50 mètres et à son profil élégant.

Bracelet en alligator avec intérieur doublé vert

Boîtier et couronne fidèles à l'élégance Rolex traditionnelle

Positionnement et perspectives

À 30 900 $, le Perpetual 1908 n'est pas simplement une autre montre de luxe, mais un hommage à l'art classique de l'horlogerie. Alors que Rolex continue d'explorer l'artisanat et les complications, ce modèle représente une union parfaite entre la tradition et l'innovation moderne, offrant une nouvelle dimension à la gamme de montres habillées de Rolex.

Une proposition de valeur à la croisée de l'art horloger et de l'innovation

Une alternative séduisante aux montres de sport professionnelles de la marque

En conclusion, le Rolex Perpetual 1908 en platine avec son cadran guilloché est plus qu'une montre : c'est une pièce maîtresse qui résume l'engagement de Rolex envers l'excellence, l'élégance et la performance. C'est une pièce qui attire non seulement les regards mais aussi les convoitises des amateurs d'horlogerie fine à travers le monde.