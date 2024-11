Rolex, Patek Philippe, Omega et Tudor : ces horlogers de luxe qui proposent des montres de sport

Les montres sportives ne se limitent plus aux modèles connectés : certaines maisons de luxe allient performance et élégance pour offrir des garde-temps adaptés aux défis physiques. Que ce soit pour des séances de sport intensives ou des aventures en plein air, ces montres prestigieuses offrent résistance, étanchéité et robustesse tout en restant élégantes.

Rolex GMT Master II : la montre des voyageurs audacieux

La Rolex GMT Master II est une montre emblématique, conçue pour ceux qui explorent le monde. D’abord adoptée par les équipages de la compagnie aérienne Pan American World Airways, elle est rapidement devenue un favori des collectionneurs et des voyageurs exigeants.

Ce modèle se distingue par son boîtier en Oystersteel (acier 904L), réputé pour sa robustesse et son étanchéité jusqu’à 100 mètres. Sa lunette rotative bidirectionnelle avec disque Cerachrom en céramique offre une fonctionnalité supplémentaire, notamment pour les amateurs de voyages intercontinentaux grâce à son affichage d’un second fuseau horaire.

Boîtier Oystersteel 904L pour une grande résistance

Étanchéité jusqu’à 100 mètres

Disponibilité avec bracelet Jubilee ou bracelet Oyster

La GMT Master II est disponible dès 10 000 €, offrant un style luxueux et polyvalent pour les explorateurs modernes.

Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel : un modèle unique en édition limitée

L’une des pièces les plus exclusives de cette sélection est la Royal Oak Quantième Perpétuel d’Audemars Piguet, conçue en partenariat avec le musicien et collectionneur John Mayer. Limitée à seulement 200 exemplaires, cette montre exceptionnelle est animée par le calibre 5134, un mouvement à remontage automatique doté d’un quantième perpétuel.

Le design iconique de la Royal Oak, avec son boîtier octogonal et ses vis apparentes, se marie parfaitement à l’élégance des complications horlogères, telles que l’affichage des phases de la lune et du calendrier perpétuel. Chaque détail de cette montre témoigne de l’engagement d’Audemars Piguet pour la haute horlogerie.

Calibre 5134 à quantième perpétuel

Édition limitée à 200 exemplaires

Design octogonal emblématique de la collection Royal Oak

Un modèle destiné aux collectionneurs avertis, qui témoigne du savoir-faire artisanal et de l’innovation d’Audemars Piguet.

Patek Philippe Aquanaut Travel Time Référence 5164G : l’élégance au service de la fonctionnalité

La Patek Philippe Aquanaut Travel Time est une montre sportive qui incarne la sophistication. Sa référence 5164G, en or gris, se distingue par un cadran frappé bleu-gris et un mouvement innovant : le calibre 26-330 S C FUS, qui permet d’afficher deux fuseaux horaires de manière simple et intuitive.

Cette montre, qui conserve l’esprit d’élégance propre à Patek Philippe, est conçue pour les amateurs de voyages et d’aventures. Son étanchéité et sa robustesse la rendent idéale pour les activités en extérieur, tout en restant suffisamment élégante pour les occasions formelles.

Boîtier en or gris pour un look raffiné

pour un look raffiné Affichage de deux fuseaux horaires grâce au calibre 26-330 S C FUS

grâce au calibre 26-330 S C FUS Étanchéité et design frappé unique

Proposée à partir de 58 000 €, cette Aquanaut Travel Time est une montre de luxe adaptée aux voyageurs.

Tudor Black Bay 58 18K : robustesse et style en or jaune

Avec la Tudor Black Bay 58 18K, Tudor a misé sur un design classique et un matériau noble. Dotée d’un boîtier en or jaune massif, cette montre allie solidité et élégance. Sa résistance à l’eau jusqu’à 200 mètres permet de l’emmener lors de sessions de plongée ou d’activités nautiques.

Le mouvement MT5400, certifié COSC, garantit une précision optimale. Le bracelet en cuir complémente la teinte dorée du boîtier, rendant ce modèle à la fois raffiné et distinctif.

Boîtier en or jaune 18K pour une allure luxueuse

Étanchéité jusqu’à 200 mètres, idéale pour la plongée

Mouvement MT5400 avec certification COSC

Avec un prix d’environ 29 500 €, la Black Bay 58 18K propose une alternative luxueuse pour les amateurs de sport et d’élégance.

Omega Speedmaster Moonwatch Professional : l’horlogerie de l’espace pour le quotidien

Élément phare de la collection Omega, la Speedmaster Moonwatch Professional reste une montre incontournable pour les amateurs d’histoire et de précision. Lancée avec un cadran blanc laqué, elle conserve l’essence du modèle original qui a accompagné les astronautes lors des missions Apollo.

Cette montre est propulsée par le calibre 3861, garantissant une précision de chronométrage exceptionnelle. En plus de sa beauté, la Speedmaster offre une grande fiabilité, même dans des environnements extrêmes, et elle est idéale pour les activités sportives au quotidien.

Cadran blanc laqué pour un look moderne et lumineux

Calibre 3861, inspiré de l’horlogerie de l’espace

Chronographe précis et design historique

Disponible à partir de 7 500 €, la Speedmaster Moonwatch incarne l’alliance de l’horlogerie de pointe et de l’histoire spatiale.

Ces montres de sport de luxe allient performance, robustesse et design raffiné. Parfaites pour accompagner les sportifs exigeants et les passionnés d’aventure, elles démontrent que les montres mécaniques de prestige peuvent parfaitement s’intégrer dans un mode de vie actif.