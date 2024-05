Rolex ose le métal précieux pour sa dernière Deepsea Dweller en or jaune

Si le lancement de la dernière GMT-Master II de Rolex – avec sa nouvelle couleur discrète et ses petits détails verts – était une démonstration de la subtilité de la marque, alors la sortie de la Deepsea Dweller en or jaune est un acte d'équilibre ostentatoire.

Présentée au salon Watches & Wonders 2024 sous la référence M136668LB, cette nouvelle montre de plongée « professionnelle » arbore une combinaison de couleurs or jaune et bleu royal, une ancienne favorite des fans déjà vue dans la collection Submariner. Elle délaisse la traditionnelle construction en acier de la série, optant plutôt pour l'exubérance du métal précieux combiné à des teintes azur pour se faire remarquer.

Un poids conséquent au poignet

Au poignet, la montre est – accrochez-vous – lourde. Comme toutes les montres Rolex ou presque, elle dispose d'une carrure monobloc qui, avec sa lunette et son bracelet de style Oyster, fait de ce mastodonte de 44 mm en or jaune 18 carats un véritable bloc massif une fois porté. Le boîtier comporte quelques détails non dorés, notamment une construction en titane pour le fond et la valve à hélium, ainsi qu'un insert Cerachrom en céramique bleue pour son échelle 60 minutes sur la lunette. Le tout, combiné au système Ringlock de Rolex, permet théoriquement à la montre de survivre jusqu'à 3 900 m de profondeur.

Un cadran laqué aux accents bleus et or

Sur le cadran laqué, on retrouve la configuration classique des montres de plongée Rolex, déclinée ici avec davantage de détails bleus et dorés. Les différentes capacités techniques et appellations de la montre, imprimées, flanquent les index appliques. Ceux-ci, ainsi que les aiguilles signature, sont remplis du matériau luminescent Chromalight de la marque pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage. Un guichet de date sans cyclope est placé à 3 heures, au cas où vous oseriez utiliser ce modèle comme montre de tous les jours.

Le calibre 3235, standard des montres Rolex à trois aiguilles

À l'intérieur, le calibre Rolex 3235 anime la montre, avec son mécanisme automatique capable d'une réserve de marche de 70 heures et d'une précision de +/- 2 secondes par jour. Ce mouvement est devenu ces dernières années la référence des modèles Rolex à trois aiguilles et date, équipant notamment les itérations actuelles de la Yacht-Master et de la Submariner Date.

La nouvelle Rolex Deepsea Dweller réf. M136668LB est proposée à 49 900 CHF, soit environ 55 300 USD. Elle sera disponible dans les boutiques Rolex agréées du monde entier.

Avec cette Deepsea Dweller en or jaune, Rolex prouve une fois de plus sa capacité à surprendre et à se réinventer, tout en restant fidèle à son ADN. En osant le métal précieux sur une montre de plongée professionnelle, la marque à la couronne démontre qu'elle sait allier technique et esthétique, robustesse et préciosité. Une prouesse horlogère qui ne manquera pas de faire sensation auprès des collectionneurs et des amateurs de belles montres !