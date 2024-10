Rolex et Audemars Piguet : le marché des montres vintage, où chaque pièce raconte une histoire

Dans l’univers des montres de collection haut de gamme, particulièrement pour des icônes comme Rolex et Audemars Piguet, certaines montres passent de main en main parmi les collectionneurs et les marchands, gagnant en valeur et en prestige à chaque transaction. Bien avant l’avènement des réseaux sociaux, les forums de passionnés constituaient le principal lieu de rencontre pour échanger ces pièces rares. Aujourd’hui, les plateformes comme Instagram ont amplifié l’intérêt pour ces montres, rendant la compétition plus féroce pour les modèles les plus prisés.

Des montres aux caractéristiques uniques qui séduisent les collectionneurs

Alors que la rareté par référence joue toujours un rôle important dans la valeur d’une montre, les collectionneurs d’élite recherchent désormais des exemplaires particuliers qui se distinguent par des caractéristiques uniques telles que la « patine tropicale » (décoloration du cadran), la lunette fantôme (usure créant une teinte délavée), ou encore une provenance célèbre. Ces détails spécifiques augmentent considérablement l’attrait et la demande de ces montres, créant une véritable quête pour ces modèles hors du commun.

Des intermédiaires comme James Lamdin, fondateur d’Analog:Shift, jouent un rôle essentiel en facilitant les transactions entre collectionneurs. Ces marchands ne se contentent pas de vendre des montres ; ils curent les pièces pour des collections prestigieuses, en s’assurant que les montres qui ont des qualités exceptionnelles trouvent leur chemin vers les collectionneurs avertis.

Le parcours fascinant des montres rares

Ces montres très recherchées suivent souvent un chemin sinueux, passant par des ventes aux enchères, des transactions privées et changeant parfois de propriétaires plusieurs fois au sein d’une même communauté de collectionneurs. Eric Wind, fondateur de Wind Vintage, incarne ce phénomène. Son expérience avec une Audemars Piguet Ref. 5516 calendrier perpétuel de 1957 en est un exemple parfait. Cette montre, remarquable pour être la première à intégrer un indicateur d’année bissextile, est l’une des neuf seulement produites par la maison horlogère dans les années 1950.

Après avoir découvert cette pièce exceptionnelle dans une région rurale de Floride, Wind l’a vendue lors d’une vente aux enchères de Christie’s à un collectionneur renommé, Patrick Getreid, pour la somme de 545 000 $. Des années plus tard, la montre est revenue sur le marché chez Christie’s Hong Kong. Wind, qui avait gardé un œil sur elle, a saisi l’occasion pour l’acquérir de nouveau via une vente privée, pour finalement la proposer à l’un de ses clients les plus fidèles.

Les histoires qui donnent vie aux montres de collection

L’histoire de cette Audemars Piguet, comme celle de nombreuses autres pièces emblématiques, illustre parfaitement comment le récit derrière la montre ajoute une couche supplémentaire de valeur. Une autre montre mythique passée par les mains de Wind est une Rolex Daytona Paul Newman Panda, un modèle très recherché pour sa rareté et son état. Cette montre a traversé le monde, passant de la Suède à l’Italie puis à l’Asie, avant que Wind ne parvienne à l’acquérir pour l’un de ses clients, après l’avoir suivie de près sur les réseaux sociaux.

Transporter des montres de cette valeur requiert une logistique sophistiquée, impliquant souvent des transports blindés, des douanes et une documentation minutieuse. Le processus est long et complexe, mais essentiel pour garantir la sécurité de ces pièces uniques.

Les montres vintage : plus que de simples accessoires, des artefacts historiques

Les cas de l’Audemars Piguet et de la Paul Newman Daytona montrent que, dans le monde des montres de collection, la provenance et l’histoire sont presque aussi importantes que la montre elle-même. Les collectionneurs accordent une grande importance à l’authenticité et au parcours d’une montre, rendant chaque acquisition plus précieuse en fonction de ses anciens propriétaires ou de sa place dans l’histoire horlogère.

Eric Ku, un autre expert du marché des montres vintage, a une histoire similaire à raconter concernant une Rolex Daytona « Rainbow » en or blanc, un modèle orné de pierres précieuses et sorti pour la première fois en 1996. Bien qu’il ait raté la première opportunité d’acheter cette montre à cause d’une différence de prix de 4 000 $, il a finalement pu l’acquérir quelques années plus tard à un prix bien supérieur.

Retour sur le marché : une Rolex Daytona « Rainbow » de nouveau à l’affiche

En 2017, Ku a vendu cette Rolex Daytona Rainbow à un collectionneur important, qui a été séduit non seulement par la montre elle-même, mais aussi par l’histoire captivante qui l’accompagnait. Désormais, cette montre fait son retour sur le marché, à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par Phillips à Genève, où elle est estimée à plus de 3 millions de dollars.

Ce modèle, emblématique de l’ère néo-vintage (1980-1999), est un exemple parfait de la manière dont certaines montres continuent de croître en valeur monétaire et culturelle à mesure qu’elles changent de propriétaire. Pour Ku, ce sont les récits uniques et les connexions entre les collectionneurs qui rendent ces montres « les plus sexy de la saison ».

Un marché exclusif, où chaque montre a son histoire

Dans le domaine des montres de collection haut de gamme, la rareté, la provenance et le récit associé jouent un rôle essentiel. Le marché des montres vintage, bien que compétitif, reste une communauté soudée où les pièces les plus recherchées circulent entre quelques mains privilégiées, gagnant en mystique et en valeur à chaque transaction. Qu’il s’agisse d’une Rolex Daytona, d’une Audemars Piguet ou d’une autre montre mythique, leur parcours est souvent aussi fascinant que l’objet lui-même.