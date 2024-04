Rolex dévoile ses nouveautés 2024 à Watches & Wonders

De la GMT-Master II à la Sky-Dweller, découvrez les six modèles qui marquent l'édition 2024 de Watches & Wonders à Genève.

GMT-Master II

Pour la première fois, la GMT-Master II est équipée d'un insert de lunette en céramique noire et gris Cerachrom, assorti d'un cadran ton sur ton noir. Les indices en or blanc revêtus de Chromalight s'accordent harmonieusement avec le boîtier de 40 mm en Oystersteel, et l'aiguille GMT se distingue par une nuance de vert luxuriante.

Calibre 3275 avec réserve de marche de 70 heures

Certification chronomètre COSC

Fonctions complètes de date et GMT

Disponible à partir de 10 700 à 10 900 USD

Day-Date

La Day-Date en or Everose 40 mm avec cadran ombré ardoise a été aperçue lors des Oscars de cette année. En plus de ce modèle, Rolex a présenté trois autres variantes :

40 mm en or blanc avec cadran en nacre

36 mm en or jaune avec cadran blanc

36 mm en or Everose et diamants avec cadran bleu-vert

Perpetual 1908

La Perpetual 1908 est maintenant proposée dans un boîtier en platine 950, mettant en avant un cadran bleu glace avec un motif de grain de riz évoquant un effet rosette. Visible à travers un fond de boîte transparent, le calibre maison 7140 offre une autonomie de 66 heures.

Prix : 29 600 CHF (environ 32 768 USD)

Bracelet en alligator marron ou noir doublé de veau vert

Deepsea

La nouvelle Deepsea en or jaune 18 carats présente un cadran et une lunette ton sur ton bleus, intégrant une bague en céramique bleue et le système Ringlock capable de résister à une pression extrême jusqu'à 3 900 mètres sous l'eau.

Valve à hélium en titane RLX

Prix : 49 900 CHF (environ 55 241 USD)

Cosmograph Daytona

Quatre nouvelles versions du Cosmograph Daytona ont été dévoilées, en or blanc 18 carats avec des cadrans en nacre monochrome et des variantes en or Everose et or jaune 18 carats.

Boîtiers de 40 mm avec marqueurs d'heures et lunette sertis de diamants

Disponibles avec bracelet Oysterflex ou Oyster

Sky-Dweller

Le Sky-Dweller est proposé pour la première fois avec un bracelet Jubilee, accentuant son design élégant avec la lunette cannelée emblématique de la marque. Il est disponible en or Everose avec un cadran ardoise ou en or jaune 18 carats avec un cadran blanc intense.

Fonction de lecture simultanée de deux fuseaux horaires

Complication du calendrier annuel Saros

Système Ring command pour une sélection facile des fonctions

Pour plus de détails sur cette nouvelle gamme de montres, visitez la page spéciale de Rolex pour Watches & Wonders.