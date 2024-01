Rolex authentique ou contrefaçon : Comment les distinguer selon un expert

La marque Rolex, synonyme de luxe et de prestige, attire malheureusement aussi son lot de contrefaçons. Comment alors s'assurer de l'authenticité d'une montre Rolex ? Mike Manjos, expert en la matière et acteur majeur du marché horloger depuis 1983, nous livre ses précieux conseils.

Inspection en personne : le premier réflexe

La règle d'or lors de l'achat d'une Rolex, si vous en avez la possibilité, est de voir la montre en personne. Cela est particulièrement vrai pour les modèles récents. La qualité et le fini des Rolex authentiques sont difficiles à imiter ; ainsi, la prise en main peut souvent suffire pour reconnaître une véritable pièce. La sensation de poids, l'ajustement des maillons et la finition générale sont des indicateurs clés.

Cependant, cette approche peut s'avérer moins évidente avec les montres dites « neo-vintage », datant des années 1970 à 1990. Ces modèles peuvent sembler différents par rapport aux standards actuels mais restent néanmoins des originaux.

L'importance de l'uniformité dans le vieillissement

Lorsqu'il s'agit de modèles plus anciens, il est crucial d'examiner l'uniformité du vieillissement. Les indices et les aiguilles doivent présenter une couleur et une patine similaires. Il faut se méfier si le cadran est fané mais que les aiguilles semblent neuves et vice versa. De même, la roue de date doit correspondre au vieillissement général du cadran.

Vérifiez l'uniformité du vieillissement entre le cadran, les aiguilles et le point sur le lunette .

. Faites attention aux pièces qui peuvent avoir été remplacées lors d'un service.

Gare aux pièces remplacées !

Identifier si toutes les parties d'une Rolex sont originales constitue un défi majeur. Dans le passé, il était courant que Rolex remplace certaines parties usées lors des services. Aujourd'hui, cependant, une montre tout en pièces originales est souvent plus prisée – et donc plus chère. Assurez-vous que toute substitution soit clairement indiquée par le vendeur.

Au-delà d'une simple question d'authenticité, ces remplacements influencent aussi la valeur globale de la montre. Une connaissance approfondie des caractéristiques spécifiques à chaque modèle et époque est donc indispensable pour détecter ces changements.

L'usure doit être cohérente avec l'âge de la montre

L'évaluation ne doit pas se limiter aux parties facilement interchangeables comme les cadrans ou les aiguilles ; il faut également examiner l'usure générale. Une boîte ou un bracelet polis peuvent indiquer une tentative de dissimulation des signes d'usure ou une restauration non divulguée. Ceci peut affecter négativement la valeur marchande du garde-temps.

Orientez-vous vers une usure cohérente sur toute la montre.

Méfiez-vous des polissages qui visent à masquer les défauts potentiels.

Acheter auprès d'un vendeur reconnu : une sécurité indispensable

L'adage « Achetez le vendeur avant la montre » reste toujours pertinent. Travailler avec un vendeur réputé offre une garantie supplémentaire contre les escroqueries. Le programme Certified Pre-Owned (CPO) lancé par Rolex permet notamment d'accéder à des pièces dont l'authenticité a été certifiée par la marque elle-même, accompagnée d'une garantie de deux ans.

Dans tous les cas, choisir un vendeur établi depuis longtemps avec une bonne réputation et prêt à garantir par écrit l'authenticité et l'intégralité de sa marchandise reste votre meilleure protection contre un achat regrettable.