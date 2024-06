Roger Federer arbore l’une des montres de sport les plus cool de Rolex

Plus tôt cette semaine, lors de la première new-yorkaise de son nouveau documentaire « Federer : Twelve Final Days », l’icône du tennis et ambassadeur Rolex Roger Federer a arboré la Yacht-Master II réf. 226627 – une montre si légère que j’ai craint, en la manipulant pour la première fois à Genève l’année dernière, de l’écraser, devant ainsi un chèque de 14 050 dollars (plus taxes) au siège de Rolex.

Une montre en titane révolutionnaire

La réf. 226627 n’était pas la première montre en titane de Rolex – cette distinction revient à la Deepsea Challenge de 50 mm, qui a apparemment été conçue pour que James Cameron puisse la porter en explorant les profondeurs de l’Atlantique à la recherche d’épaves de paquebots. La Yacht-Master II, en revanche, est sans doute plus excitante : mesurant 42 mm de diamètre, elle a été aperçue pour la première fois au poignet du skipper (et autre ambassadeur Rolex) Sir Ben Aislney à l’automne 2021. Il ne s’agit plus d’un prototype mais d’un modèle de production à part entière, fabriqué en titane RLX Grade 5 et disponible à l’achat. (En théorie, du moins.)

Les différences avec la Submariner

Qu’est-ce qui différencie cette montre à l’allure de Submariner d’une véritable Submariner ? Les deux sont certes similaires en termes de design, mais avec quelques différences clés : il y a bien sûr le boîtier en titane RXL, mais aussi la taille de 42 mm (contre 41 mm pour la Sub), une lunette de chronométrage bidirectionnelle avec insert Cerachrom sablé (au lieu de la lunette de plongée unidirectionnelle de la Sub), le guichet de date (que l’on ne trouve que sur les modèles Submariner Date) et le bracelet Oyster assorti en titane RLX avec fermoir Oysterlock et rallonge de confort Easylink. (La Sub n’a pas de bracelet en titane disponible.)

Un mouvement partagé

À part cela, la Submariner Date et la Yacht-Master II sont toutes deux équipées du mouvement automatique Calibre 3235 de Rolex avec 70 heures de réserve de marche, et toutes deux sont conçues pour un usage aquatique. La Sub est cependant une montre de plongée étanche à 300 m, tandis que la Yacht-Master II, destinée à la voile, est étanche à 100 m – ce qui reste respectable, mais il est préférable de la garder sur le pont d’un voilier de course de pointe.

Une montre qui sied à merveille à Federer

Voir la Yacht-Master II au poignet de Federer est plus amusant que notable – elle s’accorde parfaitement à son costume sombre lors du photocall, bien qu’il s’agisse d’une pièce résolument sportive conçue pour être utilisée et malmenée. En tant qu’ambassadeur Rolex, Federer a bien sûr été aperçu avec presque toutes les offres notables de la marque ces dernières années, de la Daytona Le Mans aux Sky-Dweller en métaux précieux et plus encore. (L’homme porte magnifiquement une 1908 habillée avec un smoking, mais soyons réalistes – il s’agit d’une marque réputée pour ses montres de sport, et nous parlons de l’un des athlètes les plus renommés au monde.) Après avoir fait le tour des modèles les plus fascinants de la marque, la seule question pertinente qui reste est : comment faire porter à Federer une Daytona « Leopard » ?