Roger Dubuis Présente l’Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis : Une Montre Aussi Extrême que la Lamborghini SC63 !

Associer une montre, objet discret et délicat, à une voiture, souvent une supercar, une hypercar ou une voiture de course, reste l’un des défis les plus redoutables pour les horlogers. Roger Dubuis, s’il en est, dispose d’un arsenal complet pour créer des montres capables de relever ce défi. La marque a mis toutes ses compétences dans la conception de l’Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis, afin qu’elle puisse être à la hauteur de la Lamborghini SC63 qui l’a inspirée.

La Lamborghini SC63, une machine de course extrême

La Lamborghini SC63 est un prototype de voiture de course LMDh (Le Mans Daytona hypercar). Chacun de ces mots est un signal d’alarme géant et clignotant lorsqu’il s’agit de voitures. Mettez-les tous ensemble, et vous obtenez une machine de 671 chevaux qui pèse à peine plus d’une tonne et dont le son évoque la naissance d’une étoile de taille moyenne.

Une montre à la hauteur de la Lamborghini SC63

Sans surprise, Roger Dubuis n’a pas lésiné sur les moyens pour l’Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis, compensant l’absence de son par une esthétique très (très) bruyante. La montre mesure 45 mm de large pour une épaisseur de 17,13 mm, et bien qu’il n’y ait pas de spécifications officielles pour la longueur de cornes à cornes, vous pouvez vous attendre à ce que ces triples cornes et ces bracelets festonnés soient aussi excessifs sur de nombreux poignets que la SC63 le serait sur n’importe quelle autoroute publique.

Une fonctionnalité préservée malgré l’esthétique extrême

La fonctionnalité globale n’est pas trop mauvaise, car vous obtenez des marqueurs d’heures et de minutes plus ou moins faciles à trouver, et même une lunette fixe avec de grands chiffres décimaux. L’échelle tachymétrique a été reléguée à un anneau de flasque autour du cadran largement inexistant, avec des graduations commençant à 500 dans une manière très Lamborghini d’optimisme et d’exagération. Cool.

Les aiguilles principales sont ajourées, ce qui reste une caractéristique de Roger Dubuis d’une part, et un talon d’Achille d’autre part, car elles se camouflent assez efficacement sur un fond très chargé caractérisé par des formes largement similaires. Le design des aiguilles est tellement compromis que c’est presque comme si c’était fait exprès, détournant l’attention des questions plébéiennes comme l’heure pour la porter sur des exécutions horlogères plus flamboyantes.

Un mouvement hautement décoré et certifié Poinçon de Genève

La Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis est certifiée Poinçon de Genève, comme la plupart des montres Roger Dubuis produites aujourd’hui. Cette certification concerne l’intégralité de la tête de montre, et pas seulement le mouvement.

Le calibre RD780, doté d’un chronographe flyback et d’une « date cryptique » lisible dans son guichet à 6 heures, est prêt à mesurer cette vitesse moyenne de 500 km/h. Comme l’explique la marque, toutes les montres de la gamme Excalibur Spider sont « squelettées à l’extrême », et il est vrai que plus vous regardez de près, plus vous découvrirez de nouveaux niveaux, étages, ponts et espaces intégrés dans ce calibre manufacture de 10,7 mm d’épaisseur.

Roger Dubuis est fier du fait que le calibre RD780 affiche 16 finitions distinctes, toutes réalisées en interne, y compris celles « adaptées à la certification Poinçon de Genève ». Ces finitions sont méticuleusement appliquées sur chaque surface de chaque composant de chaque calibre, créant un captivant jeu de surfaces mates et polies. Ce processus méticuleux renforce le jeu de lumière qui est devenu la marque de fabrique de la Haute Horlogerie genevoise.

Un boîtier et un fond tout aussi spectaculaires

Le fond n’est pas non plus des plus simples. En fait, il s’y passe beaucoup de choses, des cornes ajourées et du petit ressort révélé à l’intérieur du système de changement facile de bracelet, en passant par les poussoirs de chronographe ajourés et les têtes de vis polies, jusqu’à la masse oscillante inspirée des roues de voiture.

Le boîtier est réalisé en carbone C-SCM, complété par une lunette en céramique brossée et ce qui semble être des poussoirs et une couronne en titane. S’agissant d’un chronographe flyback, vous pouvez démarrer le chronographe sur la Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis, puis l’arrêter, le réinitialiser et le redémarrer simplement en appuyant et en relâchant le poussoir de réinitialisation. La plupart des chronographes mécaniques ordinaires ne feront rien si vous essayez cela – quelques autres se casseront tout simplement.

Un garde-temps extrême à la hauteur de la Lamborghini SC63

Ceux qui ont considéré l’apparence et le son sauvages de la Lamborghini SC63 LMDh – avec sa livrée verte et rouge semblable à celle d’une grenouille venimeuse, ses performances renversantes et son timbre épique – comprendront peut-être pourquoi c’est Roger Dubuis qui a osé relever le défi de créer une montre-bracelet capable, dans les limites strictes de son genre, de reproduire une batterie similaire des sens. Et à cela, elle a certainement réussi, au point où associer une montre traditionnelle à cette voiture semble maintenant étrange.

La Roger Dubuis Excalibur Spider Flyback Chronograph Lamborghini Verde Mantis est proposée au prix de 107 500 $ avec taxes. Une montre extrême et spectaculaire, à l’image de la Lamborghini SC63 qui l’a inspirée, et qui séduira à coup sûr les amateurs de haute horlogerie et d’automobiles d’exception. Roger Dubuis repousse une fois de plus les limites de la création horlogère avec cette pièce hors norme !