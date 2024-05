Riviera Skeleton : Le parfait mélange de sportivité et d’élégance par Baume & Mercier !

Face à la popularité croissante des montres de sport à bracelet intégré, il peut être difficile de distinguer les modèles historiques des années 1970 des nouveaux venus surfant sur la tendance. La Baume & Mercier Riviera, lancée en 1973 et nommée d'après la célèbre côte française, fait indéniablement partie des pionnières du genre.

Aujourd'hui, la collection Riviera (dans sa cinquième génération) s'enrichit d'une nouvelle venue : la Riviera Skeleton. Nous avons eu l'opportunité de prendre en main cette pièce squelettée pour voir si elle est à la hauteur de ses aînées.

Un boîtier imposant mais confortable

Avec ses 42 mm de diamètre et ses 51 mm de longueur de cornes, la Riviera Skeleton se place dans la fourchette haute des tailles proposées par la collection. Bien que généreuse, la montre se porte confortablement grâce à son profil relativement fin de 11,1 mm. Comme le montrent les photos, elle occupe une place importante sur le poignet d'Ariel, sans pour autant paraître massive. Les poignets plus larges seront toutefois mieux à même d'accueillir ces proportions imposantes.

Le boîtier en acier est principalement satiné, avec des touches de polissage sur les bords de la lunette dodécagonale, soulignant sa forme si particulière. Les quatre vis maintenant la lunette en place sont revêtues d'ADLC sablé noir, un détail que l'on retrouve sur d'autres éléments de la montre, comme la couronne octogonale ornée du logo Phi de la marque.

Un cadran ajouré inspiré de la Côte d'Azur

Ces touches de noir sur le boîtier s'accordent parfaitement avec le cadran ajouré facetté de même couleur. Selon Baume & Mercier, les lignes du cadran squelette s'inspirent de l'architecture qui parsème la côte rocheuse de la Riviera française. Quoi qu'il en soit, les découpes sont non seulement esthétiques, mais servent également de repères horaires lisibles, un défi souvent rencontré par les montres squelettes.

La surface noire ajourée bénéficie d'un brossage vertical et d'un minutier/secondier périphérique. Au centre du cadran, on trouve une paire d'aiguilles squelettées avec des pointes luminescentes. Le logo Baume & Mercier flotte au-dessus du cadran, imprimé sur la face interne du verre saphir, tandis que l'inscription Riviera est placée à 3h, équilibrant harmonieusement la découpe à 9h. Le balancier visible prend la place d'honneur à 6h, ajoutant une touche d'animation à la face de la montre.

Un mouvement semi-squelette exclusif

Le mouvement semi-squelette partiellement visible à travers le cadran ajouré est le calibre Sellita AMT2500, développé exclusivement pour Baume & Mercier par la branche spécialisée de Sellita, Manufacture AMT SA. Battant à 28 800 alternances par heure, il offre une réserve de marche de 38 heures. Le fond saphir dévoile une masse oscillante ajourée noire, mais peu de décorations supplémentaires. La Riviera Skeleton est en quelque sorte l'opposé d'une « mullet » : c'est la fête devant et les affaires derrière. Fidèle à son nom d'inspiration marine, la montre est étanche à 100 mètres.

Un bracelet en caoutchouc interchangeable

La Riviera Squelette est équipée d'un bracelet en caoutchouc noir à motif canvas, parfaitement intégré au boîtier. Il est doté d'une boucle déployante triple en acier, décorée du logo Phi et réglable pour un ajustement optimal. Grâce au système d'interchangeabilité facile, le bracelet noir peut être remplacé par une version plus colorée, parmi les nombreuses options proposées par la marque.

Un rapport qualité-prix convaincant

Proposée à un tarif relativement accessible de 4 500 $, la Riviera Skeleton offre un ensemble impressionnant : un design de boîtier et de lunette authentique des années 1970, une étanchéité respectable de 100 m, un cadran squelette élégant et un bracelet interchangeable pratique. Les montres squelettes suisses, en particulier les versions sportives, sont souvent plus onéreuses, ce qui fait de la Riviera Skeleton une option solide dans la catégorie des moins de 5 000 $.

Pour plus d'informations sur la Baume & Mercier Riviera Skeleton réf. 10721, rendez-vous sur le site web de la marque.