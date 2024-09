Ripples Skeleton : La montre squelette de Speake-Marin qui redéfinit les codes de l’horlogerie

Une révolution s’annonce dans le monde de l’horlogerie de luxe ! La marque indépendante Speake-Marin s’apprête à dévoiler sa toute nouvelle Ripples Skeleton lors du prestigieux salon WatchTime New York. Cette montre squelette au design futuriste et à la technique époustouflante pourrait bien redéfinir les standards du genre. Plongez dans les détails de cette pièce d’exception qui fera vibrer les passionnés du 18 au 20 octobre prochain.

Un mouvement squelette révolutionnaire

La Ripples Skeleton marque un tournant dans l’histoire de Speake-Marin. Pour la première fois, la marque présente un modèle doté d’un mouvement automatique squelette. Le calibre SMA07, véritable prouesse technique, bat à la fréquence impressionnante de 36 000 alternances par heure. Avec une épaisseur de seulement 3,25 mm, ce mouvement ultra-plat intègre un micro-rotor, alliant ainsi performance et élégance.

Un design futuriste qui joue avec la lumière

La Ripples Skeleton s’inscrit dans la lignée de la collection Ripples lancée en 2022. Cette montre de sport luxueuse repousse les limites du design horloger. Inspirée par des formes futuristes, elle marie habilement les structures géométriques pour créer un jeu fascinant de lumière et de reflets. Le résultat est saisissant : une montre d’une légèreté presque irréelle qui met en valeur la pureté de ses lignes.

Le boîtier La City : un écrin parfait

La Ripples Skeleton est logée dans l’emblématique boîtier La City, création du talentueux Stéphane Lacroix. Cette synthèse moderne entre le cercle et le carré est réalisée en acier 904L, un matériau réputé pour sa résistance à la corrosion et son poli exceptionnel. Avec un diamètre de 40,3 mm et une épaisseur de seulement 6,3 mm, ce boîtier ultra-fin offre une étanchéité de 50 mètres. Il met parfaitement en scène le cadran squelette, permettant d’admirer les rouages du mouvement dans leurs moindres détails.

Des détails qui font la différence

L’un des éléments marquants de la Ripples Skeleton est son compteur des secondes, subtilement positionné entre 1h et 2h. Les aiguilles des heures et des minutes, signature de la marque, arborent une teinte bleue éclatante qui contraste magnifiquement avec l’architecture raffinée du mouvement. Ce jeu de couleurs apporte une touche de dynamisme à l’ensemble tout en facilitant la lecture de l’heure.

Un mouvement manufacture d’exception

Le calibre SMA07, visible également à travers le fond saphir, est le douzième mouvement manufacture de la marque genevoise. Composé de 182 pièces, dont un puissant micro-rotor en tungstène, ce mouvement haute fréquence offre une réserve de marche généreuse de 52 heures malgré son apparence délicate. Chaque composant visible est fini à la main selon les plus hauts standards de la haute horlogerie, témoignant du savoir-faire exceptionnel de Speake-Marin.

Un bracelet intégré pour un confort optimal

La Ripples Skeleton se pare d’un bracelet en acier inoxydable parfaitement intégré au boîtier. Ce bracelet à trois maillons alterne surfaces polies et satinées, reprenant ainsi les codes esthétiques de la montre. Un élément d’extension assure un ajustement parfait au poignet, garantissant un confort optimal en toutes circonstances.

Un prix à la hauteur de l’exception

Cette pièce d’exception est proposée au prix de 29 000 francs suisses. Un tarif qui reflète le niveau de technicité et de finition extrême de la Ripples Skeleton, la positionnant comme un véritable objet de désir pour les collectionneurs les plus exigeants.

WatchTime New York : le rendez-vous incontournable

Le salon WatchTime New York, qui se tiendra du 18 au 20 octobre au Gotham Hall de Manhattan, s’annonce comme l’événement horloger de l’année. Avec plus de trente-cinq marques prestigieuses présentes, dont Speake-Marin, ce salon promet des découvertes exceptionnelles pour les passionnés d’horlogerie. La présentation de la Ripples Skeleton sera sans aucun doute l’un des moments forts de cet événement.

La Speake-Marin Ripples Skeleton s’impose comme une véritable prouesse technique et esthétique. En alliant un mouvement squelette haute fréquence à un design résolument moderne, cette montre pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de l’horlogerie indépendante. Les amateurs de belles mécaniques et de design avant-gardiste ont désormais une nouvelle icône à convoiter. Reste à voir comment cette pièce d’exception sera accueillie par les collectionneurs lors du WatchTime New York, un événement qui s’annonce déjà comme un moment clé de l’année horlogère 2024.