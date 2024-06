Richard Mille RM 65-01 Automatic Split-Seconds Chronograph : une explosion de couleurs avec le Quartz TPT jaune et bleu

La montre automatique la plus complexe de Richard Mille se réinvente avec des couleurs vibrantes et un matériau innovant. Découvrez les nouveaux modèles en Quartz TPT jaune et bleu de la RM 65-01.

Les nouveautés de la RM 65-01

La semaine dernière, Richard Mille a dévoilé deux nouvelles versions de la RM 65-01, initialement lancée en 2020. Composée de 600 composants, c’est la montre automatique la plus complexe de la marque. La nouvelle teinte jaune vif sera produite en série limitée à 120 exemplaires, tandis que la version bleu pastel deviendra un modèle permanent de la collection.

Fabrication en Quartz TPT, un composite haute performance utilisé pour ses propriétés de résistance aux températures élevées, sa robustesse et sa transparence aux ondes électromagnétiques.

Teintes introduites dès la phase initiale de fabrication pour garantir la cohérence et la durabilité de la couleur.

Richard Mille, toujours en quête d’innovation dans le domaine des chronographes complexes, a commencé cette aventure avec la RM 004, un modèle manuel à rattrapante. Les nouvelles RM 65-01 continuent cette tradition avec un mouvement automatique sophistiqué.

Le mouvement RMAC4

La RM 65-01 est équipée du calibre RMAC4, un mouvement automatique à haute fréquence (36,000 vibrations par heure ou 5 Hz), conçu par Vaucher sur la base du calibre Parmigiani PF361. Ce mouvement permet une mesure du temps écoulé au dixième de seconde, une précision supérieure aux chronographes courants à 4 Hz.

Fréquence élevée pour une précision accrue.

Embrayage vertical et double roue à colonnes pour une manipulation fluide des poussoirs.

Chronographe capable de mesurer des événements jusqu’à 12 heures.

Réserve de marche de 60 heures.

Rotor à géométrie variable optimisant le remontage en fonction de l’activité du porteur.

La RM 65-01 intègre également un bouton de remontage rapide situé à huit heures, permettant de recharger rapidement le ressort moteur en seulement 125 pressions. Le sélecteur de fonctions sur la couronne facilite la transition entre les modes de remontage, de réglage de la date et de l’heure.

Design et matériaux

Les nouvelles versions en Quartz TPT jaune et bleu apportent une touche de couleur vive et contemporaine à la collection RM 65-01. La technologie Quartz TPT, développée initialement pour le modèle RM 27-02 Nadal, utilise des couches de fibres de quartz imprégnées de résine, offrant une durabilité exceptionnelle et une résistance aux conditions extrêmes.

Dimensions du boîtier : 44,50 x 49,94 mm.

Épaisseur : 16,10 mm.

Résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Bracelet en caoutchouc pour un confort optimal.

Le processus de coloration du Quartz TPT est complexe et nécessite une recherche approfondie pour garantir que les pigments n’affectent pas les propriétés du matériau composite. Cette attention au détail permet à Richard Mille de proposer des montres non seulement esthétiques mais également robustes et fiables.

Fonctionnalités et prix

En plus de leur esthétique audacieuse, les RM 65-01 jaune et bleu offrent des fonctionnalités avancées, notamment un chronographe à rattrapante, un sélecteur de fonctions et un mécanisme de remontage rapide.

Fonctions : heures, minutes, secondes, date, chronographe à rattrapante, sélecteur de fonctions, remontage rapide et rotor à géométrie variable.

Calibre RMAC4 avec une fréquence de 36,000 vph (5 Hz).

Réserve de marche de 60 heures (±10%) sans le chronographe activé.

Les modèles en Quartz TPT jaune seront disponibles en édition limitée à 120 exemplaires, tandis que la version bleue restera une offre permanente de la marque. Le prix de vente pour chacun de ces modèles est de 380 000 €.

Notre avis

Avec l’arrivée de l’été, la saison des montres Richard Mille bat son plein parmi les élites amateurs de montres au design flamboyant. La RM 65-01, avec ses couleurs vives et sa construction sophistiquée, incarne parfaitement cette tendance. Le modèle jaune limité et la version bleue permanente sont des ajouts remarquables à la collection, offrant une combinaison de technologie de pointe et d’esthétique audacieuse.

La RM 65-01 n’est pas seulement une montre, mais un symbole de luxe et de performance, alliant une ingénierie complexe à un design avant-gardiste. Que ce soit pour son mécanisme de remontage rapide ou son chronographe précis, chaque détail est pensé pour offrir une expérience horlogère exceptionnelle.