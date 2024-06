Richard Mille dévoile les chronographes « Sun and Sea » pour un été éclatant

Colorés, high-tech, compliqués et prêts pour les mois chauds à venir, ces chronographes Richard Mille incarnent la modernité à tous les niveaux.

Une technologie de pointe pour l’été 2024

Richard Mille actualise cet été son boîtier futuriste en quartz TPT (Thin Ply Technology) tout en abritant un mouvement de chronographe à rattrapante léger. Avec un prix de 380 000 €, ces montres représentent une prouesse incroyable à tous égards.

La mission fondatrice de Richard Mille en 2001 était de recréer la haute horlogerie sans les codes du passé. Les matériaux modernes ont joué un rôle majeur dans ce plan, et le quartz TPT est l’un de ses développements les plus importants (le terme « quartz » fait référence au matériau du boîtier, non au mouvement). Les boîtiers en résine de quartz des RM 65-01, manifestation du matériau propriétaire de Richard Mille, sont maintenant disponibles en bleu pastel et jaune foncé, représentant la mer et le soleil des destinations exotiques prisées par les clients de la marque cet été.

Le quartz TPT : un matériau robuste

Le quartz TPT est un matériau très résistant, utilisé par exemple dans les voiliers de compétition high-tech. Il est composé de fibres de silice saturées de résines qui agissent comme de la colle pour maintenir les fibres ensemble, puis chauffées à 120 degrés à une pression atmosphérique de 6 bars. Le résultat est un matériau de boîtier très dur, avec une couleur cohérente et permanente. Le boîtier, de dimensions importantes (44,5 mm x 49,94 mm x 16,10 mm), peut être très spectaculaire.

Lorsque Richard Mille a commencé à travailler avec le TPT en 2017, il était noir, la couleur dominante des fibres de carbone. Les techniciens de RM ont ensuite utilisé des fibres de quartz, permettant d’infuser de la couleur dans la résine. Une version grise du RM 65-01 a été introduite l’année dernière, maintenant rejointe par les tons du ciel et du soleil. À ce jour, le RM 65-01 a été fabriqué en or rouge et en Carbon TPT, en titane, en Carbon TPT et en quartz TPT gris. La platine et les ponts sont en titane.

Un chronographe à rattrapante sophistiqué

Les mouvements à rattrapante sont généralement considérés comme parmi les plus compliqués à créer, encore plus que les calendriers perpétuels. Non seulement cette montre est compliquée, mais elle en a aussi l’apparence — ressemblant peut-être au tableau de contrôle d’une navette spatiale. Mais il y a une méthode dans cette complexité. Les couleurs de la couronne et du cadran sont coordonnées en fonction des fonctions, chaque poussoir étant assorti à une fonction du cadran. Sur le modèle jaune foncé, par exemple, les poussoirs à 2 heures et 4 heures démarrent, arrêtent et réinitialisent le chronographe. Ils sont marqués en rouge pour correspondre à l’aiguille centrale du chronographe et aux marquages des totalisateurs d’heures et de minutes du chronographe.

Calibre RMAC4 : un chef-d’œuvre automatique

Le calibre RMAC4 de 600 composants est le mouvement automatique le plus compliqué fabriqué par Richard Mille. C’est un chronographe à rattrapante avec roue à colonnes qui fonctionne à une haute fréquence de 36 000 alternances par heure, le rendant extrêmement précis. La réserve de marche de 60 heures, cependant, s’applique uniquement lorsque le chronographe n’est pas utilisé, ce qui peut évidemment affecter le temps de fonctionnement comme avec tout mouvement de chronographe mécanique.

Dans le style tableau de bord, la couronne intègre un sélecteur de fonctions permettant de passer rapidement du mode de remontage traditionnel (W) au réglage de la date (D) ou des heures et des minutes (H). Cette fonctionnalité est rare. La date est affichée verticalement dans une fenêtre à 11 heures, codée par couleur pour correspondre au sélecteur de fonction de la couronne. Les fonctions de chronométrage sont toutes ornées de bleu clair, y compris les chiffres, la pointe de l’aiguille des heures et le sous-cadran des secondes à 6 heures. Les couleurs semblent correspondre à l’énergie du mouvement à haute fréquence, et un poussoir à 8 heures sur le côté du boîtier recharge rapidement le ressort du barillet.

Des montres rares et exclusives

Comme toutes les montres Richard Mille, ces modèles sont rares et coûteux. Le modèle RM 65-01 jaune foncé est limité à 120 pièces. Le modèle bleu pastel n’est pas limité. Les deux sont au prix de 380 000 €.

Qu'en pensez-vous ? Ces chronographes Richard Mille sont-ils le complément parfait pour votre collection estivale ?

