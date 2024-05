Revue de montre : La Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto 36mm

Surtout connue pour son histoire militaire et ses partenariats avec Hollywood, Hamilton a dévoilé en janvier 2024 deux nouvelles montres dans sa série Khaki Aviation. Les nouvelles Hamilton Khaki Aviation Pilot sont proposées en plusieurs variantes en 36mm et 42mm. Les options plus petites de 36mm font partie de l'expansion d'Hamilton vers des tailles plus unisexes. Cette démarche rend hommage aux styles du passé tout en accueillant les femmes (et autres poignets plus fins) dans la famille. J'ai eu en test le modèle avec boîtier PVD or rose et cadran bleu nuit, une version polyvalente qui saura flatter un large éventail de tailles de poignet.

Un cadran bleu nuit versatile

Le cadran lui confère une certaine polyvalence en termes de style : à moins de le regarder en lumière directe, il peut paraître noir, ce qui est idéal pour s'accorder à une variété de tenues. Le cadran est disposé dans un style flieger de type B, avec les minutes sur la piste externe par multiples de cinq et les marqueurs d'heures sur la piste intérieure. Les positions 3, 6 et 9 heures ont des index bâtons enduits de Super-LumiNova, et un marqueur triangulaire lumineux à 12 heures. Il y a, il faut l'admettre, beaucoup d'informations concentrées sur un petit cadran. Cependant, on n'a pas l'impression d'encombrement, grâce à l'absence de guichet de date et à l'équilibre général. La disposition de type B garde les minutes comme point focal de lisibilité, ce qui atténue l'impression de surcharge commune lorsque les heures sont sur la piste extérieure.

Une lisibilité optimale en toutes circonstances

La forme du verre saphir, en plus du traitement antireflet, ajoute à la lisibilité de cette Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto. Sa planéité exclut toute distorsion visible sous un angle. Les fans d'Hamilton savent que ses montres sont souvent sujettes aux reflets, mais c'est vraiment un point qu'Hamilton a corrigé sur cette montre. Pas une seule fois je n'ai remarqué un moment de la journée où le cadran était difficile à lire. Les aiguilles sont d'un design squelette alterné qui s'alignent magnifiquement à chaque heure. Elles sont également généreusement enduites de Super-LumiNova vert. En tant que propriétaire de la Hamilton Murph 38mm, je peux confirmer que la luminescence de cette Khaki Aviation Pilot dure plus longtemps, la gardant lisible toute la nuit. Les marqueurs et les aiguilles sont d'un blanc véritable, par opposition au « fauxtina » de certains autres modèles Hamilton, ce qui explique probablement la différence de longévité de la luminescence.

Un petit détail qui fait toute la différence

L'une des caractéristiques stylistiques de cette montre est la façon dont la partie squelette de l'aiguille des heures encadre parfaitement chaque chiffre d'heure. Comme beaucoup de propriétaires le savent, ce sont parfois les petits détails qui peuvent apporter beaucoup de joie lorsqu'on porte une montre, et je me surprenais à regarder le cadran au début de chaque heure pour voir l'heure expertement encadrée par l'aiguille des heures dorée. Bien que cette fonction soit réalisée aussi bien, voire mieux que sur sa grande sœur de 42mm, la proportion des aiguilles par rapport au reste du cadran était en fait l'une des choses que j'aimais le moins. Le cadran semble légèrement trop petit pour accueillir les larges aiguilles glaive et l'aspect général, sur certains poignets, peut sembler disproportionné. Rendre l'aiguille des minutes plus étroite aurait aidé à atténuer cela, tout en permettant à l'aiguille des heures d'encadrer le marqueur d'heure comme Hamilton le voulait. Ce point ne me rebute pas du tout sur la montre, mais c'est un phénomène dont je suis devenu plus conscient à mesure que je manipule une variété de montres de 36 mm, surtout (je m'aventurerais à dire entièrement) lorsque ces montres ont une grande sœur identique. Il y a parfois un esprit de « jouer à se déguiser » de la version plus petite pour ressembler à la référence plus grande. Je pense que cette Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto est juste en deçà de tomber dans ce piège – et certains ne le remarqueront peut-être même pas – mais je peux imaginer que ce soit un point d'achoppement pour les plus perspicaces (ou les propriétaires des options 42mm).

Un boîtier bien proportionné et une étanchéité rassurante

Avec une hauteur de boîtier de 11,15 mm, cette référence se porte de manière assez standard pour une montre de terrain de cette taille. Hamilton indique une étanchéité de 10 bars, soit 100 mètres. Bien que ce soit courant pour de nombreuses montres Hamilton et pas vraiment un argument de vente pour la plupart des gens, je pense que ce chiffre mérite d'être mentionné. Même si chaque marque déterminera différemment la « vraie » étanchéité et toutes ses ramifications ultérieures, 100 mètres semblent être le chiffre magique pour de nombreux porteurs qui aiment mettre une montre à l'épreuve. Même si vous ne prévoyez pas de nager avec la Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto (et si vous le faites, s'il vous plaît, retirez-la du joli bracelet en cuir !), cela peut simplement ajouter à la tranquillité d'esprit de quelqu'un.

Un bracelet en cuir confortable et bien dimensionné

Avec une largeur entre cornes de 18mm, cette montre s'accommoderait bien d'une variété de bracelets, et il y a un subtil rétrécissement sur le bracelet inclus à 16mm au niveau de la boucle. Cette référence particulière n'est disponible à l'achat que sur le bracelet en cuir de veau, tout comme le cadran blanc. Cependant, les cadrans noir et bleu sont disponibles sur un bracelet en acier inoxydable. Toute personne achetant l'option or rose, en particulier, doit garder à l'esprit que cette couleur de boîtier peut être difficile à assortir lors de l'achat de bracelets aftermarket.

Le modèle or rose et cadran bleu nuit est livré sur un bracelet en cuir de veau de couleur rose, et cet ajout à lui seul fait de cette Khaki Aviation un modèle à part de ses prédécesseurs. Hamilton, d'après mon expérience anecdotique, a la réputation d'inclure des bracelets d'origine pas très confortables sur une poignée de leurs montres. La plupart exigent du porteur qu'il se lance dans une longue période de rodage ou qu'il change carrément le bracelet pour une option aftermarket. J'étais hésitante quand j'ai déballé celui-ci, sachant que j'ai été échaudée par les bracelets d'Hamilton dans le passé. Cependant, j'ai été vraiment surprise de constater que ce bracelet en cuir de veau était non seulement immédiatement confortable, mais aussi parfaitement dimensionné pour s'adapter aux petits poignets. Mes poignets font environ 5,75 pouces, et j'ai porté cette montre sur l'avant-dernier cran avec un peu plus d'un pouce de marge dans le bracelet. Bien que cela conviendrait très bien à n'importe qui ayant un poignet de 5,50 à environ 6,75 pouces, cela pourrait être un peu juste pour quiconque a un poignet de plus de 7 pouces. Ce problème ne semble pas se poser avec les modèles qui sont livrés sur bracelet puisque le site web de la marque propose cette montre sur bracelet jusqu'à 14 pouces, mais je ne peux pas en parler directement.

Un mouvement fiable aux finitions soignées

Les références 36mm sont animées par le calibre H-10 d'Hamilton, un mouvement à trois aiguilles que l'on retrouve dans de nombreux modèles populaires des lignes Khaki. Il s'agit d'un calibre ETA modifié qui est disponible avec ou sans fonction date. La plus grande Khaki Field Aviation Pilot Auto 42mm est équipée d'un H-30 avec une complication jour/date à 3 heures. Le H-10 se targue d'une réserve de marche de 80 heures, une caractéristique du calibre, et tous les mouvements de la série Pilot ont des surfaces épurées (par opposition à la série American Classic qui a des motifs escargot et perlés). Comme la plupart des options de la ligne Khaki Aviation, cette montre a un fond transparent qui met en valeur le spiral Nivachron™ et un rotor gravé Hamilton.

Un excellent ajout à la série Khaki Aviation

Dans l'ensemble, cette Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto est un excellent ajout à la série. Elle est suffisamment compacte pour avoir un aspect fantastique sur une grande variété de poignets tout en restant extrêmement lisible. Ce n'est un secret pour personne que je suis une grande fan d'Hamilton – à la fois de son histoire et de son esthétique typique – bien que je sois généralement exclue de nombreux modèles en raison de leurs longues cornes et de leurs grands boîtiers. Lorsqu'Hamilton a sorti ce modèle en 36mm, j'ai eu l'impression que la marque répondait au même type de retour de la part de la foule qui nous a donné la Murph 38mm. C'est encore un exemple du doigt d'Hamilton sur le pouls de sa base de consommateurs, et c'est quelque chose que je pense que d'autres marques devront exploiter alors qu'elles cherchent à se tourner vers des marchés plus jeunes et plus diversifiés où la représentation est essentielle au succès.

Alors que je considère généralement mon amour des montres comme un feu qui couve, même dans les critiques, cette Hamilton en particulier m'a fait réaliser que les premières impressions peuvent être révélatrices et qu'il faut parfois faire confiance à une réaction viscérale. Je n'ai jamais ressenti une telle connexion instantanée avec une montre ou voulu aussi rapidement ajouter une montre de test à ma collection personnelle. Bien que j'aie d'abord pensé qu'une partie de mon amour pour ce modèle était dû au revêtement PVD or rose, j'ai aussi eu brièvement la version 36mm cadran noir au poignet et j'ai ressenti le même niveau de connexion avec celle-ci. Quelle que soit la couleur du cadran ou du boîtier, c'est tout simplement une belle montre qui parle à l'aventurière en herbe qui est en moi, dans une taille qui me donne (enfin !) l'impression de faire partie de l'équipe.

La Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto (36mm) est disponible en plusieurs versions, avec les cadrans noir et bleu sur bracelet en acier inoxydable et le PVD or rose sur bracelet en cuir (vu ici) au prix de 1 045 USD et l'option cadran blanc sur bracelet en cuir au prix de 995 USD. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Hamilton.