Revue de montre : Certina DS Chronograph Automatic 1968

Alors que je parcourais le site web de Certina, je suis tombé sur la collection de montres Certina DS Chronograph Automatic 1968. Il n’y a actuellement que deux modèles de cette montre, qui est une recréation moderne d’un chronographe sportif Certina de la fin des années 1960. En résumé, ce sont des montres de sport au style classique, riches en caractère, qui allient fonctionnalité, style et rapport qualité-prix de manière remarquable.

Le chronographe sportif des années 1970 réinventé

Lorsque les collectionneurs de montres pensent aux chronographes mécaniques sportifs, larges, colorés et robustes, ils ont tendance à penser aux années 1970. Clairement, cette tendance de design a commencé un peu plus tôt, les horlogers concevant ces concepts visuels dès la fin des années 1960. La renaissance du chronographe de sport a été marquée par l’introduction en 1969 du mécanisme de mouvement chronographe automatique, présenté presque simultanément par quelques marques, dont (célèbrement) Seiko, TAG Heuer et Zenith.

La combinaison de designs audacieux, de la disponibilité de nouveaux mouvements et de l’émergence à venir des chronographes à quartz fait de la fin des années 1960 et des années 1970 une époque fascinante pour les chronographes de sport. Rappelons que même si la technologie des mouvements à quartz est arrivée à la fin des années 1960, ils étaient très chers au début, et les mouvements chronographes à quartz ne sont vraiment apparus qu’à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ainsi, les années 1970 ont été le dernier véritable triomphe du chronographe mécanique, et leur influence sur le design se poursuit encore aujourd’hui.

Un boîtier robuste et des caractéristiques modernes

La montre Certina DS Chronograph Automatic 1968 possède un grand boîtier en acier de style coussin de 43,5 mm de large, d’environ 15 mm d’épaisseur et d’une distance moderne entre les cornes de 43,5 mm. Le boîtier ne porte pas aussi épais qu’il n’y paraît, mais cela dépend aussi du bracelet. Certina a conçu le boîtier avec un fond arrondi et un verre saphir de style boîte. Ces deux éléments de design contribuent à réduire la masse visuelle.

Certina offre une durabilité rassurante en échange d’un boîtier plus grand. Le DS Chronograph Automatic 1968 est étanche jusqu’à 200 mètres avec une couronne vissée. Il dispose également d’un fond transparent pour mettre en valeur le mouvement, que vous ne trouverez dans aucune montre en dehors de celles produites par le Swatch Group suisse. Ce mouvement est le calibre ETA A05.H31 automatique. Ce mouvement robuste fonctionne à 4 Hz avec 60 heures de réserve de marche. Dans cette configuration, le mouvement n’offre que l’heure avec un chronographe 30 minutes.

Un cadran sportif et lisible

L’une des meilleures caractéristiques du mouvement automatique ETA A05.H31 est que le système de régulation est équipé d’un spiral en silicium. Cela augmente les performances et la résistance environnementale du mouvement, et le place dans une catégorie de concurrence supérieure. Comme je l’ai dit, Certina et les marques similaires du Swatch Group sont aujourd’hui très habiles pour offrir un excellent ensemble de fonctionnalités pour le prix.

En regardant les cadrans, nous voyons une véritable émulation du style des montres de sport des années 1970, mais pas de manière trop brutale. Cela inclut des index rectangulaires appliqués (avec une bande de lume qui les traverse), ainsi que des aiguilles blanches aux formes carrées et très contrastées. La lisibilité sur les deux cadrans est excellente, tant pour la lecture de l’heure que pour les sous-cadrans du chronographe.

Des bracelets à améliorer

Malgré la taille et le poids du boîtier en acier, j’aime vraiment presque tous les aspects de ce que Certina a fait avec les têtes de montre DS Chronograph Automatic 1968 (boîtiers sans le bracelet). Si vous appréciez ces montres autant que moi, il serait peut-être judicieux d’opter pour un bracelet tiers.

La référence DS Chronograph Automatic 1968 C040.462.36.041.00 utilise un bracelet en cuir noir qui est assez beau, mais le fermoir déployant est un peu trop tranchant et ne s’est pas avéré très confortable. Un tel bracelet est un moyen idéal de porter la montre, mais le fermoir déployant n’est tout simplement pas nécessaire, et je choisirais un bracelet avec une boucle ardillon plus traditionnelle.

La référence C040.462.18.051.00, quant à elle, utilise un beau bracelet NATO en nylon noir et gris (style « 007 ») avec une boucle plus traditionnelle. C’est de loin le plus confortable des deux bracelets, mais il présente aussi son propre problème. Les montres sur bracelets NATO sont portées un peu plus haut sur le poignet étant donné que le matériau du bracelet ajoute de la taille sous le boîtier. Cela devient un problème pour les montres lourdes, qui créent une sensation de lourdeur sur le poignet lorsqu’elles sont portées de manière trop lâche.

Un excellent rapport qualité-prix

D’application spécifique, mais amusante et facile à apprécier en général, la collection de montres Certina DS Chronograph Automatic 1968 est un produit convaincant sur le marché horloger et même au sein de la marque Certina. Elle mêle allure compétente et style original, offrant une expérience de montre de sport polyvalente aux passionnés de montres qui aiment les produits distincts et expressifs à leur poignet.

Encore une fois, pour le prix, Certina offre beaucoup de montre, y compris des pièces supplémentaires bienvenues en cristal de saphir et un spiral en silicium dans le mouvement. Les prix des Certina DS Chronograph Automatic 1968 références C040.462.18.051.00 et C040.462.36.041.00 sont respectivement de 1 995 CHF et 2 060 CHF.

En résumé :