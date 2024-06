Révolutionnaire : Garmin intègre la fonction « localiser mon téléphone » dans sa dernière mise à jour !

Garmin frappe fort avec sa nouvelle mise à jour firmware 10.20 pour la vivoactive 5. Au programme : un outil « Localiser mon téléphone » basé sur le GPS, une application Garmin Messenger pour rester en contact même dans les zones mal couvertes, et une amélioration de la précision de la mesure du rythme cardiaque. Une update qui promet de transformer votre expérience avec la montre connectée !

La vivoactive 5 passe à la vitesse supérieure

Bonne nouvelle pour les possesseurs de la Garmin vivoactive 5 : la mise à jour firmware 10.20 est en cours de déploiement. Au menu, une ribambelle de nouvelles fonctionnalités qui ont déjà fait leurs preuves sur d’autres modèles comme la Fenix 7 et la Forerunner 955.

Parmi les ajouts les plus marquants, on retrouve :

L’application Garmin Messenger et son widget dédié, pour contacter vos proches même dans les zones où la couverture mobile est limitée

L’outil « Localiser mon téléphone » qui utilise le GPS pour vous guider jusqu’à la dernière position connue de votre smartphone

Le basculement dynamique de la source de données de fréquence cardiaque, pour une précision accrue lorsque vous portez à la fois la montre et une ceinture cardio-fréquencemètre

Un trio de nouveautés qui promet de révolutionner l’usage de votre vivoactive 5 au quotidien. Garmin démontre une fois de plus son savoir-faire en matière d’innovation et d’optimisation de ses montres connectées.

Une mise à jour en deux temps

Le déploiement de la mise à jour 10.20 s’accompagne d’une nouvelle version de GCM Translations (2.17). Selon les dernières informations communiquées par Garmin sur son forum, 75% des utilisateurs de vivoactive 5 peuvent d’ores et déjà télécharger le firmware.

Deux options s’offrent à vous pour mettre à jour votre montre :

Via l’application mobile Garmin Connect

En passant par le logiciel Garmin Express sur ordinateur

Notez que la Garmin Venu 3 bénéficie elle aussi d’une mise à jour similaire. De quoi offrir une expérience utilisateur harmonisée sur les dernières générations de montres connectées Garmin.

Des bugs à surveiller de près

Si les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour 10.20 sont alléchantes, certains utilisateurs ont toutefois rapporté des problèmes avec l’outil de basculement dynamique du cardio-fréquencemètre. Une anomalie que Garmin devra probablement corriger dans un prochain correctif.

Malgré ce petit couac, cette update majeure témoigne de l’engagement de Garmin à proposer des montres connectées toujours plus complètes et performantes. Les innovations embarquées, comme la fonction « Localiser mon téléphone », répondent à de vrais besoins utilisateurs et renforcent la pertinence de la vivoactive 5 face à la concurrence.

Garmin, leader de l’innovation horlogère

Avec cette mise à jour, Garmin confirme son statut de pionnier sur le marché des montres connectées. La marque américaine n’a de cesse de repousser les limites en intégrant des fonctionnalités inédites et utiles au quotidien.

Cette volonté d’innovation se reflète dans l’histoire de Garmin :

Dès 2003, Garmin lance la Forerunner 201, première montre GPS dédiée aux coureurs

En 2011, la Forerunner 610 introduit un écran tactile couleur, une révolution pour l’époque

2015 marque l’arrivée de la Forerunner 235, première montre Garmin dotée d’un cardio-fréquencemètre intégré

Avec la Fenix 5 en 2017, Garmin démocratise le paiement sans contact depuis le poignet

Aujourd’hui, avec des atouts comme « Localiser mon téléphone », la vivoactive 5 s’inscrit dans cette lignée d’innovations majeures. Une montre connectée taillée pour les utilisateurs exigeants, qui ne veulent rien sacrifier entre fonctionnalités, design et performance.

En intégrant toujours plus de technologies de pointe dans ses montres, Garmin prouve qu’il a une longueur d’avance. Une stratégie payante qui permet à la marque de se démarquer dans un secteur ultra-concurrentiel, où chaque innovation compte pour séduire les consommateurs. Avec cette mise à jour, la vivoactive 5 a assurément de quoi faire tourner les têtes et confirme sa place parmi les meilleures smartwatches du moment. Vivement la prochaine update !