Révolution Pokémon Sleep : Les montres connectées débarquent, découvrez toutes les nouveautés !

L’application Pokémon Sleep franchit un cap décisif en intégrant le support des montres connectées pour un suivi du sommeil d’une précision inégalée. Cette évolution majeure promet de transformer votre expérience nocturne en une aventure Pokémon captivante. Découvrons ensemble les détails de cette mise à jour qui fait déjà sensation dans l’univers des dresseurs !

Après une attente qui semblait interminable, Pokémon Sleep franchit enfin le pas en proposant une compatibilité avec les montres connectées pour le suivi du sommeil. Cette innovation tant attendue marque un tournant dans l’expérience utilisateur de l’application.

Fini le temps où votre smartphone devait se glisser maladroitement sous votre oreiller ! Désormais, votre montre connectée se charge de collecter des données précises sur votre sommeil, pour le plus grand bonheur de Ronflex et de ses compagnons Pokémon.

You can now measure your sleep in #PokemonSleep with a #smartwatch!⌚

We hope you'll have a more seamless nighttime routine with your Pokémon. ✨ pic.twitter.com/vwlSgkorht

— Pokémon Sleep (@PokemonSleep) September 23, 2024