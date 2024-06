Révolution horlogère : LVMH, Chanel et Hermès rejoignent Watches and Wonders !

Un vent de changement souffle sur l’industrie horlogère de luxe. Le salon Watches and Wonders Geneva accueille trois nouveaux membres de poids dans son conseil d’administration : LVMH, Chanel et Hermès. Cette annonce promet de redéfinir le paysage des salons horlogers et d’amplifier l’influence de cet événement déjà incontournable.

Un trio de luxe rejoint la fondation

La Fondation Watches and Wonders Geneva (WWGF) s’enrichit de trois nouveaux membres prestigieux :

LVMH, géant du luxe aux multiples marques horlogères

Chanel, icône de l’élégance française

Hermès, maison réputée pour son artisanat d’exception

Cette arrivée marque un tournant majeur pour le salon, jusqu’alors dirigé par Rolex, Richemont et Patek Philippe.

Un nouveau capitaine aux commandes

Un changement s’opère également à la tête du conseil d’administration :

Cyrille Vigneron, président et CEO de Cartier, prend la présidence du conseil

Jean-Frédéric Dufour, CEO de Rolex, devient trésorier

La passation de pouvoir est prévue pour le 1er juillet 2024

Sous la direction de Cyrille Vigneron, la WWGF entend « se concentrer sur la définition des axes stratégiques et de développement » de son événement phare.

Un succès grandissant

L’édition 2024 de Watches and Wonders Geneva a démontré l’attrait croissant du salon :

54 marques horlogères de renom présentes

49 000 visiteurs accueillis

Un rayonnement international indéniable

Ces chiffres impressionnants témoignent de l’importance de Watches and Wonders dans le calendrier horloger mondial.

Un avenir prometteur

L’arrivée de ces nouveaux membres laisse présager des changements significatifs :

Une influence accrue sur l’industrie horlogère

Une diversification potentielle des exposants

De nouvelles synergies entre les marques participantes

Les amateurs d’horlogerie peuvent s’attendre à des éditions futures encore plus riches et innovantes.

Rendez-vous en 2025

Les organisateurs ont d’ores et déjà fixé les dates de la prochaine édition :

Watches and Wonders Geneva 2025 se tiendra du 1er au 7 avril

Un événement qui promet d’être encore plus ambitieux

Une occasion unique de découvrir les nouvelles tendances horlogères

Cette date est à marquer d’une pierre blanche pour tous les passionnés d’horlogerie.

L’intégration de LVMH, Chanel et Hermès au conseil d’administration de Watches and Wonders Geneva marque un tournant majeur pour le salon et l’industrie horlogère dans son ensemble. Cette évolution promet de renforcer la position de Watches and Wonders comme l’événement horloger incontournable à l’échelle mondiale. Avec un panel de marques encore plus prestigieux et une influence accrue, le salon s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Les passionnés d’horlogerie du monde entier attendent avec impatience de découvrir les innovations et les surprises que réserve cette nouvelle ère de Watches and Wonders.