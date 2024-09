Révolution horlogère : La Biver Automatique redéfinit le luxe avec un style audacieux

L’univers de l’horlogerie haut de gamme s’apprête à vivre un séisme avec l’arrivée de la Biver Automatique. Cette nouvelle création, fruit de l’expertise légendaire de Jean-Claude Biver et de l’innovation de son fils Pierre, promet de bousculer les codes du luxe horloger. Plongeons dans les détails de cette montre d’exception qui allie tradition et modernité avec une finesse inégalée.

Une lignée horlogère d’exception

La Biver Automatique s’inscrit dans la continuité d’un héritage horloger prestigieux. Après avoir marqué les esprits avec une première montre sertie de diamants au prix stratosphérique de plus d’un million d’euros, la maison Biver revient sur le devant de la scène avec un modèle plus accessible, mais non moins exceptionnel. Cette nouvelle création incarne la passation de flambeau entre Jean-Claude Biver, figure emblématique de l’horlogerie suisse, et son fils Pierre, représentant la nouvelle génération d’horlogers innovants.

Un design épuré qui captive le regard

Contrairement à sa prédécesseure, la Biver Carillon Tourbillon Minute Repeater, la Biver Automatique opte pour une simplicité raffinée. Le boîtier, disponible en platine ou en or rose 18 carats, mesure 39 mm de diamètre pour une épaisseur de seulement 10 mm. Ces dimensions parfaitement équilibrées s’accordent avec les tendances actuelles du marché, offrant un confort optimal au poignet.

La montre arbore un verre saphir et une couronne gravée du logo de la marque. Un détail technique surprenant : son étanchéité atteint 80 mètres, une caractéristique peu commune pour une montre de cette catégorie, reflétant l’esprit non-conformiste de la maison Biver.

Quatre variations pour un chef-d’œuvre

La Biver Automatique se décline en quatre versions distinctes, chacune possédant sa propre personnalité :

Deux modèles de la série régulière, avec des cadrans en or blanc 18 carats (pour le boîtier en platine) ou en or rose 18 carats (pour le boîtier en or rose).

Deux modèles de la série Atelier, une collection limitée mettant en vedette des cadrans en pierre naturelle. Pour cette année, on retrouve l’obsidienne sablée dans le boîtier en platine, offrant un look « luxe industriel », et la pietersite dans le boîtier en or rose, une pierre chatoyante aux reflets fascinants.

Un mouvement d’exception signé Dubois Depraz

Au cœur de la Biver Automatique bat le calibre JCB-003, fruit d’une collaboration avec la célèbre manufacture Dubois Depraz. Ce mouvement automatique à micro-rotor est une véritable prouesse technique :

Finitions méticuleuses : grain d’orge, guillochage Clous de Paris, polissage noir et satinage.

Micro-rotor en or 22 carats.

Fréquence de 25 200 alternances par heure.

Réserve de marche généreuse de 65 heures.

Mécanisme de remise à zéro instantanée de la trotteuse lors du réglage de l’heure.

Un prix à la hauteur de l’excellence

La Biver Automatique se positionne dans le segment très haut de gamme de l’horlogerie suisse. Les prix varient selon les modèles :

Version platine sur bracelet cuir : environ 73 000 €

Version or rose sur bracelet cuir : environ 70 000 €

Série Atelier en platine (cadran obsidienne) : environ 86 000 €

Série Atelier en or rose (cadran pietersite) : environ 83 000 €

Pour les amateurs de bracelets métalliques, un supplément d’environ 27 000 € est à prévoir pour le bracelet « Biver » à cinq maillons, disponible pour tous les modèles.

Une nouvelle ère pour l’horlogerie de luxe

Avec la Biver Automatique, la maison Biver consolide sa position dans le paysage horloger haut de gamme. En proposant ce modèle comme deuxième création, la marque établit un langage esthétique clair et cohérent, un défi que de nombreuses marques peinent à relever. Cette montre incarne parfaitement la fusion entre l’héritage horloger suisse et l’innovation contemporaine, promettant de séduire les collectionneurs les plus exigeants.

La Biver Automatique n’est pas seulement une montre, c’est une déclaration d’intention. Elle annonce l’avènement d’une nouvelle ère dans l’horlogerie de luxe, où précision, esthétique et innovation se conjuguent pour créer des garde-temps d’exception. Pour les passionnés d’horlogerie fine, cette création représente une opportunité unique de posséder un véritable chef-d’œuvre mécanique, signé par l’une des figures les plus respectées de l’industrie.