Révolution horlogère : Garmin dévoile une mise à jour époustouflante pour sa montre connectée Lily 2 !

Garmin, le géant américain de l'horlogerie connectée, vient de frapper un grand coup avec la sortie de la dernière mise à jour logicielle pour sa montre star, la Lily 2. Cette nouvelle version 4.11 promet d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur, tout en apportant son lot de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs. Décryptage de cette révolution horlogère qui risque bien de faire date dans l'univers des montres connectées !

La Lily 2 de Garmin : une montre qui ne cesse de s'améliorer

Lancée en janvier dernier, la Garmin Lily 2 a rapidement su se faire une place de choix dans le cœur des aficionados de montres connectées. Avec son design élégant et compact, elle s'adresse tout particulièrement à une clientèle féminine soucieuse de pouvoir suivre sa santé et sa forme au quotidien, sans compromis sur le style. Mais Garmin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et entend bien continuer à perfectionner sa montre vedette, comme en témoigne cette nouvelle mise à jour 4.11.

Parmi les principales améliorations apportées par cette version, on peut citer :

Une stabilité du logiciel accrue

Un nouveau menu pour changer de cadran

Des optimisations mineures de l'interface, comme la suppression d'un point d'exclamation dans le widget sommeil ou l'augmentation de la hauteur de chaque ligne dans les listes

Des corrections de bugs pour une expérience sans accroc

Mais ce n'est pas tout ! La mise à jour 4.11 s'attaque également à plusieurs bugs qui pouvaient gâcher l'expérience utilisateur, avec notamment :

Une résolution des problèmes de traduction dans la fonctionnalité DeepLink

Une correction du bug d'indicateur de jauge circulaire

Une résolution du problème de troncature des données sur les écrans d'activité et la page VO2 Max

Autant de corrections bienvenues qui devraient permettre aux utilisatrices de profiter pleinement de leur Lily 2 au quotidien, sans être importunées par ces petits désagréments.

De nouvelles versions pour les traductions et le Sensor Hub

La mise à jour 4.11 apporte également son lot de nouveautés « sous le capot » de la Lily 2, avec notamment :

Les traductions de texte passent en version 4.10

Les traductions GCM passent également en version 4.10

Le Sensor Hub passe en version 30.24

Des mises à jour qui, si elles sont moins visibles pour l'utilisatrice lambda, n'en demeurent pas moins importantes pour garantir une expérience optimale sur la durée.

Comment mettre à jour sa Lily 2 ?

Vous possédez une Garmin Lily 2 et vous souhaitez profiter dès maintenant de tous ces perfectionnements ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de connecter votre montre à l'application Garmin Express sur votre ordinateur, ou d'utiliser l'application mobile Garmin Connect sur votre smartphone. La mise à jour se fera alors automatiquement, et vous pourrez redécouvrir votre Lily 2 sous un jour nouveau.

Avec cette mise à jour 4.11, Garmin confirme son statut de pionnier sur le marché très disputé des montres connectées féminines. En apportant toujours plus de fonctionnalités utiles et d'améliorations à sa Lily 2, le constructeur américain prouve qu'il a véritablement à cœur de proposer la meilleure expérience possible à ses utilisatrices. Une stratégie payante, qui devrait permettre à la Lily 2 de conforter son statut de référence dans les mois à venir. Les concurrents sont prévenus : la barre est placée très haut !