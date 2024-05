Révolution Galaxy Watch : Samsung intègre l’IA pour une montre connectée ultra-performante !

Samsung s'apprête à devancer Google en intégrant l'intelligence artificielle dans ses montres connectées. La firme coréenne vient d'annoncer l'arrivée prochaine de fonctionnalités IA pour la Galaxy Watch, promettant des avancées majeures en matière de suivi de la santé et de coaching sportif personnalisé. Découvrez en avant-première ce que nous réserve cette mise à jour révolutionnaire, disponible en version bêta dès juin pour les modèles compatibles.

Des fonctionnalités IA innovantes pour un suivi de santé optimisé

Grâce à l'intégration de l'IA, la Galaxy Watch promet des analyses de santé approfondies et des encouragements motivants pour vous aider à rester en forme. Fini les notifications génériques vous incitant à bouger, la montre sera capable de s'adapter à votre état de fatigue grâce au nouveau score d'énergie « Energy Score ». Basé sur des facteurs tels que la qualité de votre sommeil, votre rythme de vie et votre activité physique, ce score vous permettra de mieux gérer vos efforts au quotidien.

La Galaxy Watch s'appuiera également sur des algorithmes de sommeil améliorés pour vous fournir des informations détaillées sur votre nuit :

Fréquence de mouvements durant votre sommeil

Rythme cardiaque nocturne continu

Analyse approfondie de la qualité de votre repos

Un coach sportif personnel à votre poignet

Les amateurs de sport ne seront pas en reste avec cette mise à jour IA. La Galaxy Watch proposera un entraînement sur-mesure grâce à des métriques avancées comme :

La fréquence cardiaque au seuil aérobie (AT) et anaérobie (AnT)

La puissance au seuil fonctionnel (FTP) pour les cyclistes

L'IA vous accompagnera dans vos séances en vous suggérant des routines d'entraînement personnalisées adaptées à votre niveau et vos objectifs. Les coureurs pourront même bénéficier d'un mode « Course » pour améliorer leur endurance en vue de leur prochain marathon.

Compatibilité et disponibilité de la mise à jour Galaxy AI

Cette révolution IA ne fait que commencer pour Samsung, qui compte bien étendre ces fonctionnalités à l'ensemble de son écosystème Galaxy. Si vous possédez une Galaxy Watch 4 ou un modèle plus récent, vous pourrez tester en avant-première ces nouvelles fonctionnalités dès le mois de juin en vous inscrivant à la version bêta.

Galaxy AI : un service premium gratuit jusqu'en 2025

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy Watch : Samsung a annoncé que les fonctionnalités Galaxy AI seront gratuites jusqu'en 2025. Une offre généreuse qui contraste avec la concurrence, comme Fitbit Premium, nécessaire pour débloquer certaines fonctions avancées sur la Google Pixel Watch.

Avec cette intégration poussée de l'IA, Samsung compte bien se démarquer sur le marché des montres connectées en proposant une expérience utilisateur toujours plus riche et personnalisée. La Galaxy Watch s'impose comme une véritable alliée au quotidien, capable de s'adapter à votre rythme de vie et de vous accompagner dans vos efforts pour rester en forme. Une montre intelligente qui saura vous comprendre et vous motiver comme jamais auparavant !