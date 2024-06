Révélations Fracassantes sur la Mystérieuse Patek Philippe 2499 Volée de John Lennon !

Le magazine The New Yorker vient de publier un nouvel épisode dans la saga de la Patek Philippe 2499 de John Lennon, cette montre mythique et insaisissable, offerte par Yoko Ono, volée en 2005 et peut-être enfin retrouvée. Découvrez les derniers rebondissements de cette incroyable histoire horlogère !

La Patek Philippe 2499, une montre de légende

La Patek Philippe 2499 est l’une des montres les plus recherchées et les plus précieuses au monde. Fabriquée dans les années 1950 à moins de 350 exemplaires, cette montre de prestige combine un chronographe et un quantième perpétuel, deux complications horlogères parmi les plus prestigieuses.

L’exemplaire ayant appartenu à John Lennon revêt une importance toute particulière. Offerte par Yoko Ono en 1980, peu avant la mort tragique de l’artiste, elle porte une dédicace gravée au dos :

« (JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10 • 9 • 1980 N. Y. C. »

Un vol mystérieux et une réapparition surprenante

En 2005, la montre est volée, mais Yoko Ono ne s’en rend compte que lorsque Christie’s l’informe de sa mise aux enchères prochaine. S’ensuit une longue bataille juridique pour déterminer le propriétaire légitime de ce trésor horloger.

En 2013, la maison de ventes aux enchères Auctionata photographie la montre, révélant pour la première fois la dédicace gravée au dos. Mais la montre disparaît à nouveau, alimentant les spéculations et les fantasmes des passionnés.

De nouvelles révélations dans The New Yorker

Le journaliste Jay Fielden, ancien contributeur de Hodinkee, a mené l’enquête pendant des années pour tenter de démêler l’écheveau de cette histoire. Dans son article publié dans The New Yorker, il apporte de nouveaux éléments :

Des images d’archives inédites de la montre, prises par Auctionata en 2013

Des entretiens avec le spécialiste horloger d’Auctionata et le négociant qui a acquis la montre par la suite

Un témoignage poignant de Sean Lennon, le fils de John, sur l’importance de retrouver cette montre chargée d’histoire et de symboles

Selon Sean Lennon, « Il est important que nous récupérions cette montre, après tout ce que nous avons traversé. Pour moi, elle est le symbole du danger qu’il y a à faire confiance. »

Le dernier rebondissement en date

En août 2023, un jugement du tribunal fédéral suisse a relancé l’affaire, suscitant l’émoi dans le monde horloger. Depuis, Jay Fielden a repris l’enquête, déterminé à percer le mystère de cette montre mythique que beaucoup considèrent comme « l’Eldorado des montres perdues ».

L’histoire de la Patek Philippe 2499 de John Lennon n’a pas fini de nous surprendre et de nous passionner. Au fil des révélations et des rebondissements, elle s’impose comme l’une des plus grandes énigmes horlogères de notre temps. Une montre de légende, un vol audacieux, une quête obstinée de la vérité… Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un récit captivant, digne des plus grands romans policiers. Alors, préparez-vous à vibrer au rythme des dernières révélations sur cette montre mythique, et à suivre avec nous les prochains épisodes de cette saga horlogère hors du commun !