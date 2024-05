Résultats de la vente aux enchères Phillips mettant en vedette la collection de montres de l’éminent expert en horlogerie Guido Mondani

Mise à jour : Le week-end dernier, la vente aux enchères Geneva Watch Auction: XIX s'est officiellement déroulée et s'est clôturée avec 99% des lots vendus, réalisant une vente record de 35 959 720 CHF (environ 39 667 167 USD), dépassant largement son estimation initiale de 35,1 millions CHF.

Parmi les lots, la collection de Guido Mondani a amassé un total de 3,6 millions CHF, dont deux montres en particulier se sont également classées dans le top dix des ventes de cette enchère. Il s'agit notamment du chronographe Rolex Ref. 6036 « Jean-Claude Killy » en or rose 18 carats, qui s'est vendu pour 609 600 CHF, et du Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6269, qui s'est vendu pour 952 500 CHF.

La collection personnelle de Guido Mondani mise aux enchères

Philips a annoncé qu'elle proposerait la collection personnelle de montres de l'éditeur et expert horloger italien Guido Mondani dans le cadre de la vente aux enchères Geneva Watch Auction: XIX.

Figure éminente de l'industrie horlogère de luxe, Mondani a publié de nombreux ouvrages sur l'horlogerie au cours de sa carrière de plus de trois décennies. En outre, il est un collectionneur passionné de références Rolex et Patek Philippe. En 2006, il a mis aux enchères une partie de sa collection, composée de références Rolex vintage. Parmi la sélection de l'époque, deux des montres ont été enregistrées comme les montres Rolex les plus chères jamais vendues.

Plus de 40 garde-temps de prestige à l'encan

Cette fois, Mondani a l'intention de mettre aux enchères le reste de sa collection. « Je me sens maintenant prêt à me séparer des montres que je trouvais trop spéciales pour les vendre il y a 18 ans. Cette occasion est une confirmation supplémentaire que ma recherche continue et l'acquisition de garde-temps de qualité m'ont apporté une grande satisfaction », a déclaré Mondani.

Plus de 40 garde-temps de Mondani seront proposés lors de la prochaine vente aux enchères à Genève, couvrant des montres-bracelets vintage de marques telles que Rolex, Longines, Eberhard et Patek Philippe. L'une des pièces phares de la vente est un Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6269 que Mondani a offert à sa femme lors de vacances en 1985. Estimée entre 600 000 et 1 200 000 CHF (environ 679 447 à 1 358 894 USD), la montre se présente dans une construction en or jaune 18 carats avec un cadran et une lunette entièrement sertis de diamants.

Autres temps forts de la vente

Parmi les autres temps forts, citons un chronographe Rolex Ref. 6036 « Jean-Claude Killy » en or rose 18 carats de 1955, ainsi qu'un chronographe Eberhard Rattrapante de 1938 que Mondani avait acheté à un vendeur Eberhard & Co. partant à la retraite en 1988.

La collection de Guido Mondani sera exposée à Milan le 20 mars, une sélection de ses montres sera exposée à New York du 3 au 5 avril ainsi qu'à Londres du 19 au 21 avril. La collection complète sera visible à partir du 8 mai.

La vente aux enchères Geneva Watch Auction: XIX aura lieu du 11 au 12 mai, plus de détails concernant la collection et la vente sont disponibles sur le site officiel de Phillips.