Redmi Watch 4: La révélation qui pourrait changer votre vision des montres intelligentes en 2024

Le Redmi Watch 4 de Xiaomi se présente comme un sérieux prétendant au titre de meilleure montre intelligente de 2024. Analysons en détail si ce smartwatch a tout ce qu'il faut pour justifier son achat.

Les avancées par rapport à la génération précédente

Le Redmi Watch 4 promet des améliorations significatives par rapport au Redmi Watch 3. Ce modèle de Xiaomi, toujours attendu avec impatience, semble être une valeur sûre. Toutefois, il est essentiel de comprendre les progrès réalisés pour évaluer si le passage à la nouvelle génération vaut réellement le coup.

Principales améliorations du Redmi Watch 4

Xiaomi a équipé le Redmi Watch 4 d'un écran plus grand, d'une batterie de plus longue durée, et du nouveau système d'exploitation HyperOS. Ces améliorations apportent une meilleure expérience utilisateur, notamment :

Un écran de 1,97 pouces permettant une meilleure visibilité et interaction.

Une autonomie de batterie prolongée jusqu'à près de 20 jours, réduisant le besoin de recharges fréquentes.

HyperOS, qui optimise la fluidité des animations et l'efficacité de la connexion avec d'autres appareils Xiaomi.

Design et fonctionnalités supplémentaires

Le design du Redmi Watch 4 s'inspire clairement de celui de l'Apple Watch, avec un boîtier carré et un bouton latéral qui facilite la navigation sans toucher l'écran, une fonction utile lorsque vos mains sont sales. De plus, l'intégration d'un microphone et d'un haut-parleur pour les appels en fait une option encore plus attractive.

Autonomie de la batterie et utilisation

L'augmentation significative de la capacité de la batterie est un des points forts du Redmi Watch 4. Avec une utilisation normale, il est possible d'utiliser la montre presque trois semaines sans recharge, ce qui est remarquable pour un appareil dans cette gamme de prix, fixé à environ 100 euros.

Rapport qualité-prix

Le Redmi Watch 4 est commercialisé au même prix que le Redmi Watch 3, soit 99,99 euros. Cette constance dans la tarification, combinée avec les améliorations notables, rend ce modèle particulièrement compétitif. Même si le modèle précédent peut être trouvé à un prix légèrement inférieur lors des promotions, la différence de prix est minime et les avantages de la nouvelle version justifient un investissement supplémentaire.

En conclusion, avec ses fonctionnalités améliorées et son design raffiné, le Redmi Watch 4 de Xiaomi est sans doute une excellente acquisition pour ceux qui recherchent une montre intelligente abordable mais performante. Son système d'exploitation innovant et sa longue durée de vie de la batterie en font un choix judicieux pour 2024.