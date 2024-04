Redmi Watch 4 de Xiaomi : faut-il craquer pour ce smartwatch ? Découvrez les avantages et inconvénients

La marque asiatique propose une montre connectée qui emprunte le style des modèles de la célèbre marque à la pomme. Quelles sont les performances de ce smartwatch ? Voici notre analyse complète.

Introduction au Redmi Watch 4

Les montres connectées sont devenues des compagnons incontournables de notre quotidien. Bien plus que de simples montres, elles facilitent la vie en permettant de réduire l'usage fréquent du téléphone portable. Répondre aux appels, consulter des notifications ou encore contrôler sa musique, tout devient plus simple. J'ai récemment testé la Redmi Watch 4 de Xiaomi, et je suis prêt à vous dire si elle vaut vraiment le coup.

La Redmi Watch 4 appartient à la gamme moyenne, vendu environ 419 S/ sur le marché local.

Elle est assez grande et ressemble visuellement à l'Apple Watch.

Compatibilité et connectivité

La Redmi Watch 4 a été testé avec un iPhone 15, et la compatibilité était excellente sans aucune restriction. Il peut également se connecter à un appareil Android et peut être synchronisé avec deux dispositifs simultanément, les données étant sauvegardées dans le cloud.

Android et iOS : Elle supporte Android 8.0 et plus, ainsi qu'iOS 12 et plus.

: Elle supporte Android 8.0 et plus, ainsi qu'iOS 12 et plus. Bluetooth 5.3 pour une connectivité fiable.

Spécifications techniques

La Redmi Watch 4 est non seulement performant mais aussi esthétiquement agréable avec un design qui peut plaire à la fois aux sportifs et à ceux qui cherchent une montre pour les occasions plus formelles.

Écran AMOLED de 1,97 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels et un pic de luminosité de 600 nits.

de 1,97 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels et un pic de luminosité de 600 nits. Elle offre une autonomie remarquable avec une batterie de 470 mAh, capable de durer jusqu'à 20 jours en utilisation modérée.

Design et ergonomie

Le design de la Redmi Watch 4 est à la fois sportif et premium avec un corps large et minimaliste, des bords en aluminium et un grand écran plat. Les icônes sont grandes et les graphiques sont clairs et attrayants.

Matériaux : Bords en aluminium, base en plastique et bracelet en silicone.

: Bords en aluminium, base en plastique et bracelet en silicone. Une couronne rotative en acier sur le côté droit qui sert à la fois de bouton et de molette de défilement.

Expérience utilisateur et fonctionnalités

En termes de fonctionnalités, cette smartwatch facilite plusieurs activités quotidiennes. Elle permet de passer et recevoir des appels, de voir les notifications de différentes applications et synchronise parfaitement avec le calendrier pour des rappels efficaces.

Santé et sport : Plus de 100 modes sportifs, suivi de la fréquence cardiaque et mesure de l'oxygène dans le sang.

: Plus de 100 modes sportifs, suivi de la fréquence cardiaque et mesure de l'oxygène dans le sang. Des fonctionnalités comme la lampe torche, la caméra à distance, et le contrôle de la musique ajoutent encore plus de valeur.

Autonomie et performance

La batterie de la Redmi Watch 4 est un de ses points forts. Avec une capacité de 470 mAh, elle peut durer jusqu'à 12 jours en utilisation intense, ce qui est assez impressionnant pour une montre connectée de cette gamme.

Chargement : Le temps de charge complet est d'environ 100 minutes, ce qui est acceptable compte tenu de la longue durée de vie de la batterie.

Conclusion : La Redmi Watch 4 est-elle un achat judicieux ?

Malgré quelques inconvénients comme la peinture du bord qui peut s'écailler, la Redmi Watch 4 de Xiaomi est une option robuste et fiable dans sa catégorie de prix. Avec une excellente autonomie, une navigation fluide grâce à sa couronne rotative et un large éventail de fonctionnalités, il représente un excellent rapport qualité-prix. Elle est idéale pour ceux qui cherchent une montre connectée fonctionnelle sans vouloir dépenser une fortune.