Raymond Weil Millesime Small Seconds : La nouvelle star horlogère de 2024 ?

L’année 2024 s’annonce palpitante pour Raymond Weil. La maison horlogère genevoise indépendante fait ses premiers pas au salon Watches & Wonders et enrichit sa collection Millesime, déjà récompensée au GPHG. Découvrons ensemble la nouvelle Raymond Weil Millesime Small Seconds, un modèle qui pourrait bien devenir l’emblème de la marque.

Un design vintage revisité pour 2024

La Millesime Small Seconds se distingue par son cadran sectoriel finement ouvragé. Le modèle que nous avons eu le privilège de tester arbore une nouvelle teinte vert British racing, un clin d’œil aux sports automobiles du début du XXe siècle. Cette nuance rejoint le bleu denim dans la palette des nouveautés 2024, s’ajoutant aux versions argent et anthracite existantes.

Le cadran révèle une complexité subtile à travers ses différentes textures :

Un centre brillant accrocheur

Un anneau horaire mat

Une minuterie extérieure finement guillochée

Les index peints au Super-LumiNova et les aiguilles des heures et des minutes longues et effilées renforcent l’esthétique vintage recherchée par Raymond Weil. Seul bémol : l’inscription « Automatic » dans le compteur des secondes, qui semble un peu superflue et encombrante.

Un boîtier aux proportions étudiées

La Millesime Small Seconds se distingue par ses dimensions bien pensées :

Diamètre du boîtier : 39,5 mm

Épaisseur : environ 10,3 mm

Distance entre-cornes : 47 mm

Ces mensurations en font une montre polyvalente, adaptée à la plupart des poignets masculins. Pour les poignets plus fins ou féminins, Raymond Weil propose désormais une version de 35 mm, disponible en argent, bleu denim et bordeaux.

Le verre saphir bombé de type « glass-box » ajoute une touche rétro sans compromettre la finesse du boîtier. La couronne non vissée limite l’étanchéité à 50 mètres, un choix cohérent pour une montre à vocation habillée.

Un mouvement fiable sous le capot

Le fond transparent en verre saphir dévoile le calibre RW4251, basé sur le Sellita SW261-1. Ce mouvement automatique offre une réserve de marche confortable de 38 heures. Le rotor squelette en forme de « W » apporte une touche de personnalisation bienvenue, bien que le reste de la finition reste relativement sobre.

Un bracelet en acier innovant

La version vert British racing se distingue par son bracelet en acier à cinq maillons, une première pour la collection Millesime Small Seconds. Le fermoir papillon dissimulé arbore le logo « RW » et s’ouvre facilement grâce à deux poussoirs latéraux. Le design ingénieux du fermoir, avec son maillon « RW » chevauchant, nécessite un temps d’adaptation mais apporte une belle continuité visuelle.

Un rapport qualité-prix séduisant

La Raymond Weil Millesime Small Seconds référence 2930-ST-52001 (version vert British racing sur bracelet acier) est proposée au prix de 2 095 €. Les modèles sur cuir (bleu denim, argent et anthracite) sont quant à eux affichés à 1 995 €.

Compte tenu du niveau de finition et du design soigné, cette montre offre un excellent rapport qualité-prix dans l’univers de l’horlogerie suisse indépendante. Elle se positionne comme une option séduisante pour les amateurs de montres habillées polyvalentes en acier.

Notre verdict

La Raymond Weil Millesime Small Seconds vert British racing s’impose comme une montre « passe-partout » de grande qualité. Son esthétique vintage revisitée, ses finitions soignées et son mouvement fiable en font une proposition très intéressante dans sa gamme de prix.

Points forts :

Design élégant et polyvalent

Nouvelle teinte vert British racing attractive

Finitions de qualité

Excellent rapport qualité-prix

Points d’amélioration :

Inscription « Automatic » sur le cadran discutable

Étanchéité limitée à 50 mètres

La Raymond Weil Millesime Small Seconds s’affirme comme une option séduisante pour les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une montre élégante, polyvalente et abordable. Elle incarne parfaitement le renouveau de la marque genevoise et pourrait bien devenir l’un des modèles phares de l’année 2024.