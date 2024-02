Raúl Pagès secoue l’horlogerie : Triomphe au Prix Louis Vuitton pour son audacieuse création

Un triomphe de l'horlogerie indépendante : Raúl Pagès remporte le prestigieux Louis Vuitton Watch Prize

L'avènement d'un nouveau chapitre horloger

L'atmosphère était empreinte d'une tension palpable et d'un enthousiasme débordant alors que la communauté horlogère internationale se réunissait au sein de la Fondation Louis Vuitton à Paris. Une soirée mémorable s'est tenue sous les auspices de Jean Arnault, directeur des montres Louis Vuitton, pour inaugurer une récompense qui viendrait consacrer l'excellence et l'innovation dans l'univers des créateurs horlogers indépendants. La première édition du Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives a ainsi été décernée à un talent suisse exceptionnel : Raúl Pagès.

La consécration de ce maître horloger ne fut pas une coïncidence mais le résultat d'un travail minutieux et passionné. Son chef-d'œuvre, le Régulateur à Détente RP1, est une célébration du savoir-faire traditionnel marié à une vision contemporaine. La montre-bracelet en acier inoxydable incarne un calibre unique pourvu d'un échappement à détente, prouvant que la précision et l'esthétique peuvent former un ensemble harmonieux.

Un prix qui célèbre l'audace et la créativité

Le Louis Vuitton Watch Prize s'impose désormais comme un véritable vecteur de reconnaissance pour les artisans indépendants du monde horloger. Avec près d'un millier de candidatures, cette compétition biennale souligne la richesse et la diversité dans le domaine des montres haut de gamme. Les critères retenus pour juger les œuvres étaient rigoureux :

Design et Esthétique

Créativité et Audace

Innovation Technique

Détails et Finitions

Complexité du mécanisme

Jean Arnault a souligné que ce prix était essentiel pour mettre en lumière les talents souvent méconnus de l'horlogerie indépendante. Le jury, présidé par Michael Tay et composé d'éminentes personnalités telles que Carole Forestier-Kasapi ou encore Rexhep Rexhepi, a été unanime dans son choix en faveur du Régulateur à Détente RP1.

L'hommage à l'artisanat traditionnel

Raúl Pagès ne se contente pas simplement de fabriquer des montres ; il perpétue un art ancestral en y apportant sa touche personnelle. Chaque garde-temps signé Pagès est le fruit d'une réalisation entièrement manuelle, allant du développement du mécanisme jusqu'à l'assemblage final. Dans son atelier niché près de Neuchâtel, cet artisan conjugue avec brio technicité et esthétisme.

La victoire vient donc couronner un parcours exemplaire fait d'exigence et de précision. En recevant ce prix, Raúl Pagès bénéficiera également d'un mentorat personnalisé chez Louis Vuitton, lui permettant ainsi d'affiner ses compétences commerciales ou techniques selon ses besoins.