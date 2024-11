Ralph Lauren surprend avec deux montres de luxe gravées à la main qui vont faire rêver les collectionneurs

in

La maison Ralph Lauren enrichit sa collection Western avec deux nouvelles montres cushion au style unique. Ces garde-temps d’exception, proposés en argent sterling et en or rose 18 carats, marient l’excellence horlogère suisse aux codes esthétiques du Far West américain.

Un design qui réinvente les codes du luxe

La nouvelle Western Black Dial Cushion Watch se distingue par son boîtier coussin de 42 mm aux finitions exceptionnelles. Son cadran noir profond est orné d’index mixtes alliant chiffres arabes aux positions cardinales (12, 3, 6 et 9 heures) et chiffres romains pour les autres positions. Une graduation 24 heures, finement imprimée sur le pourtour intérieur du cadran, ajoute une touche technique à l’ensemble.

Un travail artisanal d’exception

Les boîtiers de ces nouvelles Ralph Lauren Western arborent des gravures complexes inspirées des ceintures de rodéo et des bijoux concho traditionnels. Chaque montre est unique grâce à un travail de gravure manuelle réalisé par des maîtres artisans. Les bracelets en cuir bénéficient du même traitement artisanal, faisant de chaque pièce une création singulière.

Une mécanique suisse de haute précision

Au cœur de ces montres bat le calibre RL514, un mouvement exclusif développé pour Ralph Lauren par la manufacture suisse Piaget. Ce mouvement automatique offre une réserve de marche confortable de 40 heures, alliance parfaite entre fiabilité et performance horlogère.

Deux versions pour les collectionneurs exigeants

La collection se décline en deux versions : une première en argent sterling proposée à 23 000 euros, et une seconde en or rose 18 carats affichée à 37 500 euros. Ces prix positionnent ces montres dans le segment de la haute horlogerie, visant une clientèle de collectionneurs et d’amateurs éclairés.

Un hommage au patrimoine américain

Ces nouvelles Western Black Dial Cushion Watch représentent bien plus que de simples montres de luxe. Elles incarnent la rencontre entre le savoir-faire horloger suisse et l’héritage culturel américain, thème cher à Ralph Lauren. Chaque détail, des gravures aux choix des matériaux, témoigne de cette fusion unique.

Une pièce d’exception pour les passionnés

Les amateurs d’horlogerie apprécieront particulièrement le soin apporté aux finitions de ces garde-temps. Le contraste entre le cadran noir profond et les gravures artisanales crée une signature visuelle unique dans l’univers de l’horlogerie de luxe. Ces montres s’imposent comme des pièces de collection destinées aux connaisseurs les plus exigeants.