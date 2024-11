Ralph Lauren dévoile deux nouvelles montres dans la collection American Western : un hommage raffiné au style de l’Ouest américain

in

Ralph Lauren enrichit sa collection American Western avec deux nouvelles montres, incarnant l’élégance et le caractère unique du style de l’Ouest. Ces modèles en argent sterling et or rose 18 carats associent des boîtiers carrés de 42 mm finement gravés à des cadrans noirs sophistiqués, complétés par des bracelets en cuir finement travaillés.

Une collection inspirée du style western emblématique

Ralph Lauren, figure incontournable de la mode américaine depuis près de 60 ans, est reconnu pour son influence sur le style américain. Parmi ses nombreuses collections, la ligne Double RL occupe une place à part. Inspirée par les mythes et légendes de l’Ouest, elle capture l’essence d’un mode de vie emblématique à travers des vêtements comme les chemises en denim à boutons nacrés, les blazers en tweed vintage et les bottes robustes. Les nouvelles montres de la collection American Western complètent cette esthétique en apportant un raffinement horloger intemporel.

Des boîtiers gravés à la main, véritables œuvres d’art

Les nouvelles montres American Western sont disponibles en deux finitions : argent sterling ou or rose 18 carats. Leurs boîtiers de 42 mm de forme coussin sont minutieusement gravés à la main à New York par des artisans de renommée mondiale. Inspirées des détails décoratifs que l’on retrouve sur les ceintures et les accessoires de sellerie, les gravures de chaque montre varient légèrement, rendant chaque pièce unique.

Cette attention portée aux détails rappelle la tradition artisanale de l’Ouest, où chaque objet témoigne d’une histoire et d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Ces montres incarnent l’esprit western à travers une ornementation aussi élégante que minutieuse.

Un cadran noir aux accents vintage

Les nouvelles montres arborent un cadran noir laqué et poli, orné d’aiguilles de style Breguet d’un blanc éclatant. Les heures sont indiquées en alternant chiffres arabes et chiffres romains, les premiers occupant les positions de 12, 3, 6 et 9 heures, ce qui confère au cadran une esthétique harmonieuse et résolument vintage.

Ce choix de design évoque le charme des montres anciennes, tout en intégrant des éléments contemporains. Le mariage des influences rétro et modernes crée une pièce intemporelle, parfaite pour les amateurs de montres de caractère.

Des bracelets en cuir d’exception

Les montres sont dotées de bracelets en cuir de veau, disponibles en noir et en marron. Ces bracelets sont entièrement outillés à la main au Texas avant d’être subtilement patinés en Italie, offrant une finition inimitable. Ce cuir finement travaillé et patiné confère aux montres un aspect à la fois robuste et sophistiqué, fidèle à l’esprit western.

Chaque bracelet est fixé avec une boucle ardillon gravée, soulignant encore davantage le caractère artisanal et la qualité de ces pièces d’exception. Avec le temps, le cuir et l’argent sterling prendront une patine naturelle, ajoutant une dimension unique à la montre et renforçant son allure de futur héritage.

Un mouvement automatique signé Piaget

Ces montres d’exception renferment un mouvement automatique RL514, spécialement conçu pour Ralph Lauren par Piaget. Ce mouvement de précision garantit fiabilité et élégance dans l’indication des heures et des minutes. La collaboration avec Piaget, un nom prestigieux de l’horlogerie suisse, témoigne de l’engagement de Ralph Lauren envers la qualité et l’innovation.

Dotée d’une réserve de marche confortable, la montre est parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne, tout en restant fidèle aux standards de qualité des montres de haute horlogerie.

Caractéristiques techniques et prix

Les montres de la collection American Western sont conçues pour résister à une profondeur de 50 mètres, assurant une protection adéquate sans compromettre l’esthétique. Le boîtier de 42 mm en or rose ou en argent sterling est suffisamment spacieux pour un confort optimal, tout en offrant une présence imposante au poignet.

Mouvement : Calibre RL514 automatique, développé par Piaget

: Calibre RL514 automatique, développé par Piaget Fonctions : heures, minutes

: heures, minutes Boîtier : 42 mm x 42 mm, disponible en or rose 18k ou en argent sterling, étanchéité jusqu’à 50 mètres

: 42 mm x 42 mm, disponible en or rose 18k ou en argent sterling, étanchéité jusqu’à 50 mètres Cadran : laqué noir et poli

: laqué noir et poli Bracelet : cuir de veau noir ou marron, gravé à la main, boucle ardillon gravée

: cuir de veau noir ou marron, gravé à la main, boucle ardillon gravée Prix : 24 600 USD pour la version en argent sterling et 40 100 USD pour la version en or rose 18 carats

Des montres au charme d’antan, taillées pour l’avenir

Ces nouvelles créations de Ralph Lauren combinent les codes de l’élégance vintage avec des matériaux et des techniques modernes. Inspirées par le style de vie américain de l’Ouest, elles sont conçues pour devenir des héritages intemporels. Chaque montre, unique par sa gravure et son bracelet en cuir patiné, s’inscrit dans une tradition de pièces horlogères que l’on aime transmettre de génération en génération.

Ces montres American Western de Ralph Lauren capturent l’essence de l’Ouest américain tout en offrant une qualité et un raffinement dignes de la haute horlogerie, transformant chaque modèle en une pièce de collection prête à traverser les âges.