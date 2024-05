Quelle Apple Watch choisir pour vos enfants ?

De plus en plus de parents se tournent vers l'Apple Watch pour leurs enfants, une alternative intéressante aux smartphones, offrant connectivité et fonctionnalités adaptées sans les inconvénients.

Apple Watch pour les enfants

L'Apple Watch offre aux enfants un moyen de rester en contact avec leurs parents, de partager leur localisation et de développer leur responsabilité, le tout à un coût bien inférieur à celui d'un smartphone.

Avec un accès très limité à Internet et sans applications de réseaux sociaux, cette montre peut constituer un premier appareil idéal pour les enfants, permettant aux parents d'introduire la technologie de manière contrôlée.

Configuration familiale pour Apple Watch

La fonctionnalité « Configuration familiale » d'Apple permet aux parents de configurer une Apple Watch SE ou Series 4 et plus, avec une connexion cellulaire, directement depuis leur iPhone. Ainsi, aucun iPhone n'est requis pour le membre de la famille utilisant la montre.

Alors que le coût mensuel de connexion est généralement d'environ 10 € plus les frais, T-Mobile propose un plan adapté aux enfants avec appels illimités et 500 Mo/mois à moitié prix avec le paiement automatique, une option pratique pour les abonnés T-Mobile souhaitant économiser sur le plan de montre de leur enfant.

Mode Scolaire

Il existe un mode spécial appelé « Mode Scolaire » qui restreint l'utilisation de l'Apple Watch pendant les heures de cours. Les parents peuvent gérer cela à distance depuis leur iPhone. Vous pouvez en apprendre davantage sur le Mode Scolaire ici, y compris comment l'activer en dehors des heures de cours pour les groupes d'étude et autres activités.

Bracelets adaptés aux enfants

Tester la compatibilité des bracelets avec les poignets des enfants est essentiel. Un bracelet de style sportif de Nike avec boucle, adapté pour les enfants et vendu moins de 15 €, pourrait être parfait.

Meilleurs prix pour l'Apple Watch destinée aux enfants

Si vous envisagez d'introduire votre enfant au monde des semi-smartphones, les nouvelles Apple Watches peuvent sembler chères. Par exemple, un nouveau modèle Apple Watch SE 2 de 40mm avec cellulaire est proposé à environ 299 €. C'est pourquoi les montres de seconde main ou celles reçues en héritage peuvent être idéales pour une « Configuration familiale ».

Une autre option est d'acheter des Apple Watch d'occasion via des sites comme eBay, le Marketplace de Facebook ou le stock reconditionné d'Amazon. J'ai trouvé une SE cellulaire de 40mm pour environ 120 € localement, et le Renewed Store d'Amazon propose des offres très similaires.

Modèle recommandé

Assurez-vous de choisir un modèle GPS + Cellulaire si vous souhaitez utiliser la Configuration familiale. Les tailles de 40mm ou 41mm sont également plus adaptées aux enfants que les modèles de 44mm ou 45mm.

Évitez également l'Apple Watch Series 3 si vous souhaitez configurer une montre pour un enfant sans iPhone. Vous pourriez trouver des modèles avec cellulaire à bon marché, mais ils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles et ne sont pas compatibles avec la Configuration familiale, nécessitant que l'utilisateur possède un iPhone.

En septembre, Apple a lancé watchOS 10 comme mise à jour logicielle gratuite pour les modèles d'Apple Watch pris en charge, incluant la Series 4 et plus, ainsi que les Apple Watch SE (première et seconde génération) et les Apple Watch Ultra 1 et 2.

Si vous avez votre propre expérience avec la configuration de l'Apple Watch pour vos enfants, partagez vos conseils et suggestions dans les commentaires !